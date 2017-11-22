Пекин, 22 ноября, 2017, 04:17 — ИА Регнум. Первый перелет через океан китайского самолета на биотопливе завершился успешной посадкой в аэропорту Чикаго, сообщает 21 ноября агентство Синьхуа.

(сс) byeangel Самолёт Boeing 787 авиакомпании Hainan

Пролетев 11 тыс. километров, рейс 497 китайской авиакомпании Hainan Airlines, вылетевший из Пекина, успешно приземлился в Международном аэропорту О’Хара в Чикаго в 12:05 по местному времени.

Самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Hainan Airlines использовал топливо, изготовленное из отходов от растительного масла. Рейс стал своего рода демонстрацией возможности использования «зеленого топлива» в авиации.

Как утверждает авиакомпания, использование биотоплива может снизить выбросы углерода при сжигании топлива, одновременно обеспечив безопасность и эффективность полета.

Президент компании Hainan Airlines Сунь Цзяфэн заявил, что биотопливо столь же безопасно, как и обычное авиационное топливо:

«После достижения необходимой высоты мы убедились, что двигатели самолета продолжают стабильно работать, а самолет обеспечивать необходимую производительность полета», — отметил Сунь.

По его словам, Hainan Airlines всегда заботилась о защите окружающей среды, стремясь к развитию в гармонии с окружающей средой, как одной из важнейших своих задач. И доказательством тому, как утверждает Сунь, является успешный перелет через океан за биотопливе.

«В будущем мы будем реализовывать «зеленые рейсы» с использованием большего числа самолетов и новых компьютерных программ для оптимизации полета», — продолжил Сунь.

Директор подразделения компании Boeing, занимающегося внедрением биотоплива, заявил в интервью Синьхуа, что завершившийся полет является важной вехой в развитии этого направления.

Напомним, что первый внутренний пассажирский рейс с использованием биотоплива состоялся в Китае еще в 2015 году.