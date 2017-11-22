Бейрут, 22 ноября, 2017, 04:10 — ИА Регнум. Премьер-министр Ливана Саад Харири впервые появился на публике после возвращения на родину — он посетил могилу своего отца Рафика Харири на городском кладбище Бейрута, передает Associated Press.

U.S. Department of State Саад Харири

После посещения кладбища и молитвы политик вернулся в свой дом в Бейруте. Ожидается, что завтра премьер-министр посетит парад в честь Дня независимости и, вероятно, встретится с президентом Мишелем Ауном.

После возвращения на родину Харири, отсутствовавший в Ливане две недели, пока не давал комментариев для СМИ.

До этого, «по пути» на родину из Саудовской Аравии, Харири посетил Париж по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона, затем Каир, где встретился с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси и, наконец, Никосию, где встретился с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом.

Напомним, 4 ноября премьер-министр Ливана Саад Харири, находившийся с визитом в Саудовской Аравии, неожиданно подал в отставку — как заявлялось, из-за давления Ирана и «Хезболлы». Президент Ливана Мишель Аун заявил, что не будет принимать отставку Харири «дистанционно».

Харири покинул Эр-Рияд только 18 ноября, что дало повод для слухов о его «насильственном удержании» в Саудовской Аравии.