Рига, 22 ноября, 2017, 04:09 — ИА Регнум. Призыв к властям Европейского союза отказаться обменивать российские купюры достоинством 200 рублей прозвучал со стороны Раймонда Лейниекс-Пуке, представителя одного из лидеров Латвийской социал-демократической рабочей партии (ЛСДРП), 22 ноября пишет газета «Известия».

Cbr.ru Банкнота в 200 рублей

Латвийский деятель направил соответствующее обращение в Европейский центральный банк, а также в прочие структуры ЕС. Письмо разослано 17 ноября. Причиной «гонений» на 200-рублевую купюру стало оформление банкноты, на которой изображен Севастополь.

Латвийцу не понравилось, что Банк России выпускает деньги, на которых фигурирует субъект, считающийся в Киеве «аннексированным».

"В соответствии с санкциями, которые Евросоюз ввел против России, а также из солидарности с Украиной мы хотим, чтобы в банках и обменных пунктах на территории ЕС не принимали российскую купюру, на которой изображен Севастополь», — заявил Лейниекс-Пуке.

По словам латвийского политика, упомянутые деньги можно будет вводить в оборот лишь после того, как будут окончательно решены «территориальные споры между Москвой и Киевом».

Напомним, банкноты достоинством 200 рублей и 2000 рублей введены в обращение в России 12 октября. На банкноте номиналом 200 рублей изображен памятник затопленным кораблям в Севастополе.

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