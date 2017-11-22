Наньчан, Китай, 22 ноября, 2017, 03:56 — ИА Регнум. Ряд празднований пройдет в китайской провинции Цзянси, расположенной на востоке Китая, в связи с 1000-й годовщиной со дня рождения неоконфуцианского философа Чжоу Дуньи, сообщает 21 ноября агентство «Синьхуа».

Shizhao Статуя Чжоу Дуньи

Город Цзюцзян, где Чжоу закончил свой жизненный путь в 1073 году, анонсировал, что около одной тысячи потомков Чжоу как из Китая, так и из-за рубежа примут участие в торжественном мероприятии, которое намечено на 1 и 2 декабря 2017 года.

Мероприятия будут включать в себя выставки, демонстрацию документального фильма, посвященного философу, и даже премьеру пьесы о жизни Чжоу.

Напомним, что Чжоу Дуньи родился в 1017 году в уезде Индао области Даочжоу провинции Хуань. Сейчас эта местность находится в уезде Даосянь провинции Хунань. Умер Чжоу в 1073 году в провинции Цзянси.

Чжоу является одним из крупнейших философов и литераторов эпохи правления династии Сун (960−1279) и прославился прежде всего тем, что заложил основы философии неоконфуцианства.

Интересно то, что при рождении философ носил имя Чжоу Дуньши, однако с приходом в 1063 году к власти императора Инцзуна иероглив «Ши», который был составной частью имени философа, стал запретным, в связи с чем Чжоу вынужден был сменить имя на Дуньи.

Его главными сочинениями являются «Тайци тушо» («Изъяснение Плана Великого предела»), «Тун шу» («Книга проникновения»), а также «И тун» («Проникновение в книгу перемен»).