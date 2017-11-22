Гонконг, Китай, 22 ноября, 2017, 03:40 — ИА Регнум. Центр безопасности пищевых продуктов Гонконга (CFS) срочно приостановил импорт мяса птицы и соответствующих продуктов из ряда южнокорейских провинций и гордов-метрополий, сообщает 21 ноября агентство «Синьхуа».

Птица

Запрет коснулся южнокорейских провинций Чолла-Пукто, Кёнсан-Намдо и Города-метрополии Тэгу в связи с угрозой вирусов птичьего гриппа штаммов H5N6 и H5N8. Об угрозе стало известно из сообщений Всемирной организации по охране здоровья животных и южнокорейских власти, которые предупредили об очагах заболеваемости в ряде районов Кореи.

Пресс-секретарь CFS отметил, что за девять месяцев 2017 года Специальный административный район Гонконг импортировал порядка 77 тонн замороженного и охлажденного мяса птицы, а также 390 тыс. яиц из Южной Кореи.

CFS в настоящий момент держит тесный контакт с южнокорейскими властями с целью проведения более тесного мониторинга информации о вспышках заболеваемости птицы гриппом указанных штаммов, продолжил пресс-секретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября власти провинции Чолла-Пукто (Южная Корея) сообщили о вспышке птичьего гриппа на одной из ферм в уезде Кочхан-гун, который стал первым, приведшим к массовой гибели птицы с февраля 2017 года.