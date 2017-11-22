Киев, 22 ноября, 2017, 03:29 — ИА Регнум. Об отъезде в Россию главы ЛНР Игоря Плотницкого заявил Артем Шевченко, глава департамента коммуникации украинского МВД, в Facebook.

Glava-lnr.su Игорь Плотницкий

«По данным моих источников, главарь луганских террористов Игорь «Плотва» Плотницкий бежал в Россию», — заявил Шевченко.

Комментируя данные своих источников, украинский деятель заявил, что «пауки в банке продолжают жрать друг друга».

Напомним, 21 ноября в ЛНР произошло отключение местных телеканалов, интернет-телевидения, а также российских центральных телеканалов. Ему предшествовал ряд внутрирегиональных политических событий.

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Так, министр внутренних дел республики Игорь Корнет заявил о попытке проникновения в ЛНР украинской диверсионно-разведывательной группы в ночь на 21 ноября. По словам Корнета, попытка украинских диверсантов провалилась.

После этого министр объявил о наличии у МВД ЛНР доказательств причастности ряда высокопоставленных функционеров республики к сотрудничеству с Киевом. По его словам, по указанию Плотницкого против них возбуждено уголовное дело.

«Сегодня ночью я предоставил все имеющиеся материалы главе ЛНР Игорю Плотницкому, который принял решение о возбуждении уголовных дел и аресте всех фигурантов: генерального директора ГТРК ЛНР Анастасии Шуркаевой, руководителя администрации главы ЛНР Ирины Тейцман, а также начальника службы правительственной безопасности МВД ЛНР Евгения Селиверстова», — заявил Корнет.

Далее в центре Луганска появились вооруженные люди и бронетехника. В то же время, как сообщали СМИ, от имени Плотницкого прозвучало обвинение структур МВД ЛНР в мятеже. Тут же сообщалось об отставке Корнета.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 21 ноября стало известно, что в Луганск вошла колонна военной техники Вооруженных сил ДНР.