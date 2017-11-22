Пекин, 22 ноября, 2017, 03:23 — ИА Регнум. Китай поздравил Ухуру Кениата с переизбранием на пост президента Кении после того, как Верховный суд Кении постановил провести повторные выборы президента страны, сообщает 21 ноября агентство «Синьхуа».

Darwinek Карта-флаг Кении

"Китай рад видеть, что выборные противоречия, произошедшие во время выборов президента Кениата полностью разрешены в рамках закона», — заявил пресс-секретарь МИД КНР Лу Кан во время очередной пресс-конференции.

Лу также выразил надежду, что Кения продолжит оставаться мирным и стабильным африканским государством, которое ждут крупные достижения в области национального развития.

Читайте также: Верховный суд Кении отменил результаты выборы президента

Напомним, что 1 сентября стало известно, что Верховный суд Кении постановил провести повторные выборы президента страны в связи с тем, что оппозиция решила оспорить результаты выборов через суд. Перевыборы должны были состояться через 60 дней.