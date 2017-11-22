Китай рад, что выборы в Кении завершились в рамках закона
Пекин, 22 ноября, 2017, 03:23 — ИА Регнум. Китай поздравил Ухуру Кениата с переизбранием на пост президента Кении после того, как Верховный суд Кении постановил провести повторные выборы президента страны, сообщает 21 ноября агентство «Синьхуа».
"Китай рад видеть, что выборные противоречия, произошедшие во время выборов президента Кениата полностью разрешены в рамках закона», — заявил пресс-секретарь МИД КНР Лу Кан во время очередной пресс-конференции.
Лу также выразил надежду, что Кения продолжит оставаться мирным и стабильным африканским государством, которое ждут крупные достижения в области национального развития.
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Напомним, что 1 сентября стало известно, что Верховный суд Кении постановил провести повторные выборы президента страны в связи с тем, что оппозиция решила оспорить результаты выборов через суд. Перевыборы должны были состояться через 60 дней.