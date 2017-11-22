Лондон стал доступней жителям китайской провинции Хубэй
Ухань, Китай, 22 ноября, 2017, 03:09 — ИА Регнум. Прямой рейс свяжет китайский город Ухань провинции Хубэй с Лондоном уже в январе 2018 года, сообщает 21 ноября агентство «Синьхуа».
Оператором нового маршрута будет выступать китайская авиакомпания China Southern Airlines. Новый рейс станет уже шестым международным в копилке авиакомпании из Уханя.
Так, уже действуют прямые рейсы в Париж, Москву, Сан-Франциско, Рим и Сидней.
По словам представителей авиакомпании, ожидается, что продажа билетов стартует уже в декабре 2017 года.
Целью введения нового маршрута является увеличения числа китайских туристов, путешествующих в Европу и США.
Напомним, что Китай в настоящее время занимается активным развитием прямых авиаперевозок между провинциальными центрами и городами Европы и США. Так, известная китайская авиакомпания Hainan Airlines запустила свой первый международный рейс из туристической провинции Хайнань в Австралию, который, в свою очередь стал уже седьмым прямым международным рейсом в копилке авиакомпании.