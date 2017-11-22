Ухань, Китай, 22 ноября, 2017, 03:09 — ИА Регнум. Прямой рейс свяжет китайский город Ухань провинции Хубэй с Лондоном уже в январе 2018 года, сообщает 21 ноября агентство «Синьхуа».

Edwin Leong Самолёт авиакомпании China Southern Airlines

Оператором нового маршрута будет выступать китайская авиакомпания China Southern Airlines. Новый рейс станет уже шестым международным в копилке авиакомпании из Уханя.

Так, уже действуют прямые рейсы в Париж, Москву, Сан-Франциско, Рим и Сидней.

По словам представителей авиакомпании, ожидается, что продажа билетов стартует уже в декабре 2017 года.

Целью введения нового маршрута является увеличения числа китайских туристов, путешествующих в Европу и США.

Напомним, что Китай в настоящее время занимается активным развитием прямых авиаперевозок между провинциальными центрами и городами Европы и США. Так, известная китайская авиакомпания Hainan Airlines запустила свой первый международный рейс из туристической провинции Хайнань в Австралию, который, в свою очередь стал уже седьмым прямым международным рейсом в копилке авиакомпании.