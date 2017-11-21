Вашингтон, 22 ноября, 2017, 02:32 — ИА Регнум. Замечательным назвал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп, передает телеканал Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

«У нас с президентом Путиным был замечательный разговор», — сказал Трамп.

Американский президент пояснил, что его телефонные переговоры с российским коллегой касались сирийской проблемы, которую Трамп расценивает как очень важную. Другой животрепещущей темой стала проблема Северной Кореи.

Также, по словам Трампа, он обсудил с Путиным ситуацию на Украине. В целом переговоры шли порядка полутора часов.

Напомним, официальный телефонный разговор состоялся вечером 21 ноября по инициативе американской стороны. Стоит отметить, что переговорам предшествовала встреча Путина в Сочи с сирийским президентом Башаром Асадом.

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В ходе разговора с Трампом российский президент сказал, что относительно Украины есть один путь — выполнение Минских договоренностей. Также, помимо Сирии, Северной Кореи и Украины, была затронута проблема ядерной программы Ирана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп подвергся резкой критике за свою инициативу. Американский сенатор (штат Аризона, США) Джон Маккейн заявил, что Трамп ошибается относительно России.