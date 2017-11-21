Сочи, Краснодарский край, 22 ноября, 2017, 02:11 — ИА Регнум. Услуги чешско-русского переводчика не потребовались на переговорах президента Чехии Милоша Земана с российским коллегой Владимиром Путиным: гость отказался от перевода, передает телеканал «Звезда».

Kremlin.ru Владимир Путин и Милош Земан

В ходе официального визита в Россию чешский политик выразил намерение говорить по-русски.

«Не надо переводить, — сказал Земан. — Журналисты должны разуметь русский язык».

Коснувшись ситуации с терроризмом в Сирии, глава Чехии заявил о разгроме исламистов, достигнутом благодаря России. Он указал на законность власти президента Сирии Башара Асада, которого поддерживает российская сторона.

«В конце концов это демократически избранный президент», — отметил Земан.

Напомним, встреча Земана с Путиным прошла в резиденции «Бочаров Ручей» (Сочи). Сирия стала одной из тем переговоров.

Также на встрече обсуждалось двусторонние взаимодействия России и Чехии. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Земан констатировал, что экономическое сотрудничество успешно идет несмотря на санкции. По его словам, Европейскому союзу и Москве следует на взаимной основее отказаться от санкций.