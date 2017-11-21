Москва, 22 ноября, 2017, 01:59 — ИА Регнум. «Признание Приднестровья полноправным субъектом международных отношений будет способствовать обеспечению стабильности и безопасности в соответствующей части юго-восточной Европы», — говорится в итоговой резолюции прошедшего в Москве на площадке Федеральной палаты адвокатов РФ международного круглого стола «Политико-правовые основы международного признания независимости Приднестровья», передает корреспондент ИА REGNUM.

Герб ПМР

В документе отмечается, что государственность и независимость ПМР провозглашены в полном соответствии с основополагающими документами международного права. При этом Молдавия не обладает релевантными историческими, а также политико-правовыми основаниями для претензий на территорию ПМР: в 1990 году Молдавия самостоятельно отказалась от территории ПМР, и Приднестровье реализовало свое законное право на самоопределение.

На мероприятии также была представлена книга «Приднестровье: правовые основы независимости», посвященная историческим и правовым основам государственности Приднестровской Молдавской Республики, предпосылкам возникновения Приднестровья в качестве самостоятельного государства. Издание также содержит ретроспективный анализ ключевых исторических событий и документов, непосредственно повлиявших на ход развития территории современного Приднестровья в период с XVIII по XXI века.

В книге приводится позиция президента Российской академии адвокатуры и нотариата, доктора юридических наук Геннадия Черемных. Он подтвердил, что в 1990 году Молдавия по сути, отказалась от территории ПМР. «Приднестровье тем самым фактически получило право на самоопределение. Таким образом, принятие Декларации о суверенитете ССР Молдова от 23 июня 1990 г. и Заключения Комиссии Верховного Совета ССР Молдова от 23 июня 1990 г. сформировали объективные политико-правовые основания для провозглашения ПМР», — добавил он.

«Претензии Республики Молдова на территорию Приднестровской Молдавской Республики лишь потому, что данная территория входила в состав МССР, не могут быть признаны политически и юридически состоятельными, поскольку директивный, произвольный характер административно-территориальных изменений, осуществленных правительством СССР в рамках создания Молдавской ССР, грубое нарушение в рамках утверждения решения о ее создании основных положений трех Конституций — Молдавской АССР, Украинской ССР и Союза ССР, отсутствие легитимации данного решения в рамках демократического волеизъявления населения Приднестровья и полное игнорирование его законных интересов, а также отсутствие каких-либо исторических оснований для объединения территорий Бессарабии и Приднестровья делают данные претензии безосновательными в рамках существующей международно-правовой практики», — подчеркнул эксперт.

По словам участвовавшего в круглом столе президента ПМР Вадима Красносельского, выводы юридической общественности РФ подтверждают право ПМР на международное признание. «Это мнение юристов-международников, мнение тех людей, которые понимают, что такое международное право без всяких двойных и тройных стандартов. Это очередной этап на пути к нашей независимости. Вот мы обратились в ООН за приданием нам особого статуса при организации. Сегодняшнее решение — это дополнение», — подчеркнул глава

«Мы независимое государство. Это ценность, которая достигается десятилетиями, и эту ценность нельзя терять. За 27 лет мы состоялись, мы самостоятельны и независимы. Только на основе независимости мы можем получить признание», — добавил глава государства.

Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев отметил, что «современные глобальные тенденции, связанные с появлением новых государств, показывают, что изменения очертаний на карте мира — процесс объективный». Игнатьев напомнил, что в последние десятилетия в мире появилось более трех десятков новых государств. Назвав период непризнанности объективным фактором в мировой истории становления государств, он подчеркнул, что «настало время перейти к этапу признания Приднестровья».