Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 22 ноября, 2017, 01:41 — ИА Регнум. Президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил, что не выступает против независимости Косово, но считает, что решение по данному вопросу должно быть принято Белградом. В свою очередь РС поддержит любое решение сербских властей. Соответствующие заявления он сделал в интервью немецкому изданию Deutsche Welle, которое, как сообщается, было дано ещё в октябре, но опубликовано только теперь.

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«Если Белград решит, что это так (признает суверенитет Косово — прим. ИА REGNUM ), то я ничего не имею против. Но тогда моим следующим вопросом будет: почему точно так же не может быть и с Республикой Сербской?.. Почему Республика Сербская не является государством и её не следует признавать?» — сказал Милорад Додик.

При этом он признал, что для Баня-Луки «служит бременем тот факт, что Сербия осталась в политике сохранения территориальной целостности», так как в противном случае Республика Сербская уже отделилась бы от Боснии и Герцеговины.

Вместе с тем Додик выразил уверенность, что РС и северная часть Косово войдут в состав Сербии в течение ближайшего десятилетия. «У нас нет намерений оставаться здесь, и мы планируем стать частью Сербии. Как есть Воеводина, так может быть и Республика Сербская», — сказал Додик, отметив, что ожидает изменения государственных границ на Западных Балканах по мере интеграции стран региона в Европейский союз.

Официальный Белгад пока не прокомментировал заявления Милорада Додика, однако издание «Данас» со ссылкой на источники сообщило, что в кабинете президента Сербии Александра Вучича не разделяют подобное видение карты Западных Балкан и не имеют планов по присоединению Республики Сербской.

Напомним, что тема Косово уже была в центре внимания в Боснии и Герцеговине на минувшей неделе после того, как представитель боснийских мусульман в президиуме БиГ Бакир Изетбегович также в интервью Deutsche Welle заявил, что Сараево должно признать односторонне провозглашённую независимость сербского края. «Все наши попытки сделать это пока только создавали проблемы внутри БиГ, но не помогли Косово», — сказал он.

В том же интервью Изетбегович заявил о готовности поддержать пресечение военным путём попыток отделения Республики Сербской. При этом он высказал мнение, что распада Боснии и Герцеговины не произойдёт, поскольку это «противоречит интересам балканских стран, в том числе и Сербии».

Александр Вучич позднее заявил, что интервью члена президиума БиГ «осложняет ситуацию в регионе» и будет иметь далеко идущие последствия.