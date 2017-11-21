Хараре, 22 ноября, 2017, 01:14 — ИА Регнум. Новым президентом Зимбабве в течение двух суток станет Эммерсон Мнангагва, бывший вице-президент страны, отстраненный в свое время Робертом Мугабе, сообщает Associated Press.

Hans Hillewaert Зимбабвиец

По данным секретаря возглавляемой Мнангагвой правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» (ЗАНУ-ПФ) Патрика Чинамасу, в течение 48 часов Мнангагва будет приведен к присяге, сообщает Reuters.

По данным Лавмора Матуке, руководителя парламентской фракции ЗАНУ-ПФ, Мнангагва останется президентом до конца срока полномочий Мугабе. Таким образом, он будет занимать президентский пост вплоть до сентября 2018 года, когда состоятся выборы.

Ранее Мнангагва призвал Мугабе отказаться от правления страной и уйти в отставку. По его словам, он готов возвратиться в Зимбабве при полной гарантии личной безопасности.

Отметим, правящая партия поддержала кандидатуру Мнангагвы на пост главы государства.

Напомним, государственный переворот в Зимбабве, где в течение десятков лет пост президента занимал Мугабе, произошел в ночь с 14 на 15 ноября 2017 года. Перевороту предшествовало отстранение Мнангагвы.

14 ноября возглавляемые генералом Константино Чивенги Силы обороны Зимбабве выступили на стороне Мнангагвы. Мугабе был смещен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 ноября Мнангагва покинул Зимбабве. В этот же день Мугабе добровольно подал в отставку.

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