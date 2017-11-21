* запрещённая в России организация

Могадишо, 22 ноября, 2017, 00:41 — ИА Регнум. Более ста террористов группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убиты в ходе авианалета американских ВВС в Сомали, сообщается в пресс-релизе Африканского командования Пентагона.

U.S. Air Force Авиаудар

«21 ноября около 10:30 (время местное) вооруженные силы США в сотрудничестве с правительством Сомали осуществили авиаудар, целью которого стали боевики из «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и уничтожили более ста террористов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что авианалет американские ВВС осуществили по дислокации террористической группировки в 200 км от Могадишо.

Как отметили авторы документа, террористы «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже объявили о своей преданности группировке «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В планах исламистов — новые теракты.

В Пентагоне подчеркнули, что будут и впредь «использовать все возможные и необходимые меры для защиты сограждан». И в дальнейшем планируется работа по предотвращению угроз со стороны террористов.

Напомним, в раздираемом гражданской войной Сомали орудуют исламисты «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). США, воюя на стороне правительственных войск, проводят авианалеты: за 2017 год их совершено 22.

Несмотря на это активность террористов остается высокой. Так, 10 сентября стало известно, что члены «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на военную базу правительственных войск Сомали.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 ноября американский беспилотник уничтожил несколько террористов «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По словам американских военных, мирные сомалийцы не пострадали.