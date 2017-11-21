Уфа, 22 ноября, 2017, 00:39 — ИА Регнум. За прошедшую неделю основное внимание СМИ было приковано к происшествиям разного рода. Жителей республики взволновало убийство на охоте судьи, а также конфискация имущества экс-полицейского. Часть публикаций была посвящена динамике роста цен и завершению уборки урожая. Об этом и другом более подробно.

Охотничье ружьё

Восток — дело тонкое

Как сообщает «Комсомольская правда в Уфе», Рустэм Хамитов встретился с послом Турции в России Хусейином Дириозом, приехавшем в Уфу для участия в «Форуме гостеприимства и туриндустрии». Хамитов подчеркнул важность сохранения партнерских отношений между республикой и Турцией: «Турция — наш давний и важный партнёр. Предприятия с участием турецкого капитала работают на нашем рынке. Компании вашей страны построили в республике много объектов. Надеемся, что и в дальнейшем такая работа будет продолжаться». Посол также подчеркнул значимость бизнес-сотрудничества.

Ряд СМИ сообщил, что в Грозный в два приема доставили более 55 женщин и детей из России, Казахстана, Узбекистана, в Сирии еще осталось 15 человек — их вывезут в ближайшее время. Операция по поиску и эвакуации людей длилась около двух месяцев. Одной из спасенных женщин оказалась уроженка Башкирии Ралина Шарипова. Она рассказала, как оказалась в Сирии. «Я как два года назад туда попала, все время искала пути вывезти оттуда своих детей, — приводит слова Ралины ГТРК «Башкортостан». — Там оказалась, как и многие другие женщины, из-за мужа, который вывез наших детей. Я поехала за ними и думаю, что так поступила бы каждая мать. Мы не ожидали, что будет такая помощь, и благодарны за то, что нас не оставили». Вслед за ней в Башкирию вернулась еще одна женщина с детьми.

Экономика: что почём, берем количеством

По сообщению ИА «Башинформ», для жителей Башкирии стала дороже потребительская корзина. Согласно данным выборочного еженедельного мониторинга статистиков республики, больше всего подорожала свежая белокочанная капуста — на 3% и стоит почти 14 рублей за килограмм. Картофель обходится теперь жителям Башкирии примерно в 20 рублей за килограмм — плюс 2,1% за неделю. Пшено подорожало до 24 рублей за килограмм, или на 1,3%. Примерно на столько же (на 1,2%) стала дороже гречневая крупа — около 40 рублей за килограмм в среднем. Замыкают пятерку больше всего подорожавших продуктов куры и баранина с недельным ростом на 1,1%— 114 и 356 рублей, соответственно. В список подорожавших продуктов попали соль, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, рис, цельное стерилизованное молоко, подсолнечное масло, яйца и свинина. Недельный рост цен на них варьируется от 0,2% до 1%. Больше других упала в цене за это же время пшеничная мука, репчатый лук, яблоки, сыры и морковь. В списке подешевевших продуктов вермишель, сливочное масло, чай, сахар, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, мороженая рыба и говядина.

Ряд СМИ опубликовал рейтинг АПК республики на российском пространстве. Самые высокие позиции у региона традиционно в молочном животноводстве (данные за 10 месяцев года). Башкирия удерживает первое место в стране по количеству крупного рогатого скота (1,78 млн голов), и второе — по валовому производству молока (1,5 млн тонн). А вот по товарному, сданному на переработку, молоку регион третий (600 тыс. тонн). По-прежнему не впечатляет показатель по продуктивности коров. С удоем 4 739 килограммов на голову, республика расположилась на 44 месте рейтинга. С валовым сбором зерновых — 3,98 млн тонн, Башкортостан занимает 12 место в Российской Федерации, а вот по урожайности (22,9 ц/ га) — только 46-е. Регион на 11-й позиции по валовому сбору сахарной свеклы (1,58 млн тонн), и 14-й — подсолнечника (221 тыс. тонн).

Газета «Республика Башкортостан» сообщила, что более 500 заявлений о привлечении к ответственности жильцов, пользующихся старыми газовыми плитами, направила в госкомжилнадзор газоснабжающая организация. Специалисты обходят квартиры, где используется газовое оборудование с истекшим сроком эксплуатации и выдают уведомления о необходимости замены. Они также подсказывают адреса специализированных магазинов, где можно приобрести новую плиту в рассрочку, со скидкой и с бесплатной доставкой до квартиры. Если владелец уклоняется от замены оборудования, газ отключается. На особый контроль взяты дома и квартиры, где проживают неблагополучные семьи и граждане с ограниченными возможностями здоровья без опекунов.

Образование: поборы с учителей, новый замминистра

Ряд СМИ сообщил, что в республике возбудили уголовное дело в отношении 57-летнего директора школы деревни Иргизлы, депутата Совета сельского поселения. Он обвиняется в мошенничестве. Как выяснилось, с апреля по декабрь прошлого года директор учебного заведения выписывал педагогам поощрительные выплаты. Но потом он потребовал вернуть премии обратно, объясняя свои действия тем, что нужно погасить административные штрафы, которые наложили на школу. Отказаться от этого учителя не могли — мужчина угрожал преподавателям лишением отгулов. Учителя вынуждены были передать руководителю свыше 65 тыс. рублей, которые он потратил на уплату штрафов, наложенных на него, как на должностное лицо.

Ряд СМИ сообщил, что заместителем министра образования республики назначена Гузель Шагиева. Гузель Шагиева — уроженка Ишимбайского района, окончила Стерлитамакский пединститут. Работала воспитателем группы продленного дня Арметовской средней школы и Башкирской республиканской гимназии-интерната № 2 Ишимбая; учителем истории, заместителем директора, директором Сайрановской школы. С 2010 года — заместитель главы администрации Ишимбайского района по социальным вопросам и кадровой политике.

Социальная жизнь: деньги за первенца, призыв продолжается

По сообщению «Комсомольской правды в Уфе», госстрой республики сообщил, что более 1 тыс. 650 семей Башкирии обратились с заявлением на единовременную социальную выплату при рождении первенца. Свидетельства на получение денег в размере 300 тыс. рублей получили 700 семей. Как рассказали в ведомстве, в настоящее время выплаты получили 33 молодые семьи.

ИА «Башинформ» рассказало, что в ходе проходящего осеннего призыва из Башкирии на военную службу отправлено 3 тыс. 537 человек. В настоящее время столица Башкирии является лидером среди городов Приволжского федерального округа по количеству призывников в ряды Вооруженных Сил. Из Уфы этой осенью планируется отправить на военную службу 1 тыс. 111 человек. Это на 187 человек больше, чем в весеннюю призывную кампанию. Осенний призыв продлится до 31 декабря. На военную службу планируется отправить около 5,3 тыс. новобранцев. В весеннюю призывную кампанию из республики отправились служить около 5,2 тыс. человек. Из них в Вооруженные Силы — почти 4,8 тыс., в войска Национальной гвардии — около 400 призывников.

Транспорт: по воздуху, по рельсам, по воде

Ряд СМИ сообщил, что с 23 декабря 2017 года аэропорт «Уфа» запускает чартерные рейсы в Китай. Уфимские пассажиры смогут прямым самолетом добраться до острова Хайнань. Рейсы будут проходить в рамках маршрутной программы «Жемчужная река». Самолеты рейса «Уфа — Хайкоу» будут отправляться еженедельно, по субботам в 23:45. Программа будет работать с 23 декабря по 24 марта. Полет будет занимать порядка 10 часов. Перевозчик намерен использовать самолет «Boeing 767−300» вместимостью 340 человек.

Для доставки туристов к горнолыжным курортам туристический поезд «Легенда Урала» будет курсировать по маршруту Уфа — Белорецк — Уфа три раза в неделю — в пятницу, субботу и воскресенье. Поезд, уже опробованный в тестовом режиме, рассчитан на перевозку 194 пассажиров в комфортабельных трехвагонных рельсовых автобусах с дизельной силовой установкой. Вагоны оборудованы системами беспроводного интернета и стойками для зарядки гаджетов, биотуалетами, сиденьями ковшового типа и стеллажами для спортивного инвентаря. Добраться от Белорецка до горнолыжного курорта «Абзаково» туристы могут на комфортабельном автобусе по единому билету.

Ряд СМИ рассказал об обсуждении перспектив развития речного порта «Агидель». Госкомтранс республики планирует привлечь иностранные инвестиции. Для формирования инфраструктуры порта в комитете предложили построить железнодорожную ветку Уфа — Благовещенск — Бирск — Агидель — Нефтекамск — Амзя, протяженностью 174 км. Водный путь в городе Агидель позволит длинномерным судам с заглублением около 5 м связать зону через судоходные реки европейской части России с Балтийским, Черным, Каспийским и Белым морями. Проект развития речного порта «Агидель» включен в программу развития транспортной инфраструктуры Башкирии.

Вопросы к медикам

Ряд СМИ сообщил, что в Уфе перед судом предстанет 57-летняя заведующая гинекологическим отделением Городской клинической больницы №13. Женщину обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человеку. Сотрудники прокуратуры Калининского района Уфы выяснили, что в июле 2015 года в гинекологическое отделение обратилась опекун недееспособной девушки, для того, чтобы провести операцию по ее медицинской стерилизации. Такие операции могут проводиться врачами только при наличии решения суда. Несмотря на отсутствие документа, заведующая отделением дала согласие на операцию и сама ассистировала хирургу. После операции девушка навсегда лишилась возможности стать матерью. Завотделением так и не признала своей вины. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Уфы.

Ишимбайский суд обязал городскую больницу компенсировать местной семье моральный вред за оказание неквалифицированной помощи. Несовершеннолетний ребенок из этой семьи во время прогулки упал на правую руку, из-за невыносимой боли его родители обратились за помощью в приемный покой Ишимбайской ЦРБ. Дежурный врач поставил диагноз: ушиб правого предплечья и выдал справку, не предложив никаких рекомендаций по лечению. Из-за непрекращающейся боли родители ребенка вынуждены были, спустя время, обратиться к детскому хирургу, который диагностировал «закрытый перелом правой кисти с угловым смещением». Пациента госпитализировали в травматологическое отделение местной ЦРБ, где под наркозом он перенес две операции. Семья пострадавшего просила взыскать с больницы в качестве морального ущерба 400 тыс. рублей. Суд уменьшил эту сумму до 66 тыс.: в пользу несовершеннолетнего пациента — 50 тыс. рублей, в пользу его матери — 10 тыс. рублей, еще шесть тыс. — в пользу отца.

Криминал: смерть судьи, иск на 2 миллиарда

«Коммерсантъ в Уфе» подтвердил факт гибели в результате выстрела из охотничьего ружья в охотничьем угодье на территории Мечетлинского района судьи Белокатайского межрайонного суда Азата Ш. Инцидент произошел днем, когда компания мужчин, состоявшая из судьи, прокурора Мечетлинского района Динара Ш. и местного сотрудника Роспотребнадзора, выехала на охоту на косулю. Все имели разрешение. По информации источника, проверяется версия убийства по неосторожности. Судья Шакиров в момент случайного выстрела, произведенного, по предварительной версии, прокурором, находился в автомобиле. Пуля прошла через заднее боковое стекло и попала ему в плечо, но повредила жизненно важные органы шеи. От полученных ран он скончался около половины седьмого вечера в Большеустьикинской ЦРБ. По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Это же издание сообщило, что мэрии Уфы в арбитражном суде Башкирии предъявлен иск о взыскании 2,06 млрд рублей убытка. Истцом выступает ООО «Стройинвест», принадлежащее Наилю Ганееву. Сумма иска сопоставима с десятой частью доходов городского бюджета на текущий год. Как следует из материалов дела, истец намерен взыскать 80,26 млн рублей убытков, причиненных при расселении жилых домов, и 1,98 млрд рублей упущенной выгоды. Территория, где расселялись дома, и сроки исполнения контракта не уточняются. Предварительное судебное заседание по рассмотрению иска назначено на 11 декабря.

Ряд СМИ сообщил, что Кировский суд Уфы конфисковал имущество бывшего замначальника отдела антикоррупционного управления республиканского МВД Ильнура Ю. и его супруги. Суд конфисковал принадлежащие семье автомобиль Toyota Highlander, одну квартиру площадью 163 кв. м на улице Пушкина в Уфе, дом и земельный участок под Уфой, а также доли в праве на земельный участок и жилой дом в селе Дмитриевка. Ранее прокуратура установила, что 35-летний майор полиции, годовой заработок которого в 2016 году составил около 1,5 млн рублей, и его супруга, не имевшая заработка по основному месту работы, владеют активами, стоимость которых значительно превышает их совокупный официальный доход за три года. Среди имущества семьи, предварительная стоимость которого была оценена примерно в 200 млн рублей, были обнаружены 37 га земли в Уфимском районе, три квартиры, два дома и дорогостоящие автомобили. Законность приобретения части имущества была доказана ответчиками в суде. В ходе проверки майор был уволен из МВД с формулировкой «за утрату доверия».

Происшествия: роды в магазине, дебош в лайнере

«Комсомольская правда в Уфе» сообщила, что 20 ноября посетители одного из торговых центров Уфы могли наблюдать необычную картину: местная жительница рожала за ширмой прямо у входа в магазин. Выяснилось, что во время шопинга у женщины отошли воды и начались схватки. Медиков вызвали, но госпитализировать ее в роддом уже смысла не было: за считанные минуты на свет появился здоровый мальчик. Сейчас новорожденный и его мама находятся под присмотром медиков в уфимском роддоме №4 и чувствуют себя прекрасно.

Ряд СМИ отметил, что в уфимском аэропорту с самолета Уфа-Пхукет сняли мужчину, который устроил в салоне пьяный дебош. Об этом сообщают пользователи социальных сетей, ставшие невольными очевидцами действа. По словам пассажиров, из-за неадекватного пассажира рейс задержали на полтора часа. Агрессивного мужчину до приезда полицейских закрыли в туалете. По прибытии сотрудники правоохранительных органов вывели хулигана из самолета. Напомним, что теперь за хулиганство на транспорте предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы, или штраф до 500 тыс. рублей.