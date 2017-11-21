Вашингтон, 22 ноября, 2017, 00:12 — ИА Регнум. Одиозный американский сенатор-республиканец от штата Аризона Джон Маккейн раскритиковал президента США Дональда Трампа за его звонок президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Соответствующее гневное сообщение Маккейн опубликовал накануне, 21 ноября, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Маккейн

«Трамп ошибочно полагает, что США и Россия разделяют общие интересы, и это ещё одно доказательство того, что нам отчаянно нужна стратегия по Сирии», — написал Маккейн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 ноября состоялся часовой телефонный разговор между президентом России Влодимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. Инициатором разговора стала американская сторона.

В ходе разговора Путин в очередной раз подтвердит незыблемые позиции России по актуальным мировым проблемам.

По ситуации на Украине Путин заявил, что Москва не видит никакого другого варианта разрешения этого конфликта, кроме как выполнение Минских соглашений.

По ситуации вокруг иранской ядерной программы президент России вновь подчеркнул, что Москва по-прежнему привержена полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий. Этот план в полной мере является существенным фактором в деле обеспечения региональной стабильности и решения проблемы нераспространения оружия массового уничтожения.

По обострению конфликта на Корейском полуострове Путин выразил мнение в целесообразности поиска решения проблемы дипломатическими средствами, а не военными.

Что касается ситуации в Сирии, то Москва готова активно содействовать долгосрочному политическому урегулированию в этой стране — на основе резолюции Совета Безопасности ООН №2254, в русле договорённостей, достигнутых в астанинском формате и положений совместного заявления, одобренного президентами России и США 11 ноября.

Кроме того, Путин рассказал Трампу о своих переговорах с законным президентом Сирии Башаром Асадом.