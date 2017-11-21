Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 21 ноября, 2017, 23:56 — ИА Регнум. Юноша из Нового Уренгоя, прославившийся «исторически грамотным» и «морально ответственным» выступлением в немецком бундестаге, не стал ограничиваться ролью наивного мальчика, затравленного за неосторожное слово своими нетолерантными соотечественниками.

Скриншот страницы социальной сети «ВКонтакте» / vk.com/wall458023924 Страница vk.com

21 ноября на своей странице «ВКонтакте» молодой человек объявил сбор денег на ютуб-канал со своим интервью.

«*************** — Яндекс деньги на развитие Ютуб канала с моими интервью», — указано в объявлении на его странице.

Кроме того, юноша предусмотрительно предупредил всех, кого это возмутит, об ответственности перед законом за действия, направленные против его персоны.

«Открываю стену.

Напоминаю про: Статью 119 УК РФ, Статью 280 УК РФ и Статью 20.29 КоАП РФ. Спасибо за понимание.», — написал предусмотрительный молодой человек.

Стоит отметить, что к сбору денег юноша отнёсся более ответственно, чем к составлению своего выступления перед депутатами парламента ФРГ и гораздо более внимательно ознакомился с темой финансово заманчивого сетевого мероприятия, чем с сутью событий Великой Отечественной войны.

Или всё-таки не юноша, а кто-то другой, заботливо стоящий за его неокрепшим плечом?