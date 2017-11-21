Москва, 21 ноября, 2017, 23:43 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Арабской Республики Египет Абдель Фаттахом ас-Сиси. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

Сообщается, что лидеры России и Египта обсудили двустороннее сотрудничество и актуальные темы международной повестки дня. Путин подробно информировал ас-Сиси о российских оценках последнего развития ситуации в Сирии на фоне завершающейся военной операции по уничтожению террористов в этой стране. Также российский президент обсудил с египетским лидером итоги своих переговоров с законным президентом Сирии Башаром Асадом.

Кроме того, в ходе разговора Путин и ас-Сиси обсудили ряд вопросов, связанных с проведением в Сочи 22 ноября встречи на высшем уровне государств — гарантов астанинского процесса — России, Ирана и Турции.

Помимо прочего, главы Египта и России подчеркнули крайнюю важность Конгресса национального диалога, на который соберутся представители широких слоев населения Сирийской Арабской Республики.

В свою очередь, ас-Сиси высоко оценил роль российских Воздушно-космических сил в разгроме террористов в Сирии и заявил о поддержке усилий Москвы по реализации договоренностей, достигнутых во время переговоров в Астане.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора Путин и ас-Сиси также затронули тему совместных российско-египетских проектов, в частности в области атомной энергетики.