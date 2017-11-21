Москва, 22 ноября, 2017, 00:07 — ИА Регнум. Большинство украинского населения выступает против нового закона об образовании. Об этом 21 ноября заявил украинский социолог Евгений Копатько в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование Украины

«Что бы мы ни говорили о том, сколько кто разговаривает на каком языке, нужно говорить и об отношении к закону об образовании на Украине. На вопрос об оценке закона об образовании отвечают, что это правильное решение — 24% по стране в целом. Причём на западе Украины такой показатель не достигает и половины: то, что это было правильное решение, полагает только 43%. А 25% считают, что решение неправильное», — заявил Копатько.

При этом на востоке Украины закон об образовании положительно оценивают только 11%, а отрицательно — 59%.

«В целом же неправильным решение по стране считают 38% респондентов. Другие либо затруднились ответить, либо им безразличен этот вопрос», — добавил социолог.

В то же время эксперт отметил, что следует признать: численность тех, кто относит к своему родному языку украинский, за последнее время значительно возросло. Согласно большинству последних украинских опросов, это число приблизилось уже к 70% в среднем по стране и даже опережает его. В частности, согласно последним данным, на западной Украине родным украинский считают 93%, а на востоке страны — 60%, продолжил Копатько.

Что же касается самого общения, то, по данным соцопросов, в среднем на Украине 50% граждан предпочитают разговаривать на украинском языке, а 25% — на русском. Остальные же граждане используют в повседневной речи оба языка.

Социолог отметил, что динамика очень серьёзно поменялась за последние годы, и она ещё требует отдельного изучения. Тем не менее, несмотря ни на какие результаты, факт остаётся фактом — права огромного числа людей украинскими властями просто не учтены.

«И сколько бы процентов не было, это не мешает той же Финляндии даже с 2% шведов иметь шведский язык как государственный», — заметил Копатько.

Что же касается последствий Майдана в 2014 году, то число недовольных его результатами постоянно растёт, добавил эксперт.

«Произошёл очень серьёзный откат. Потому что нет результата. Я говорю: назовите хоть одну причину, ради чего эту бойню стоило устраивать? Ради чего стоило сделать так, чтобы люди покидали страну миллионами, чтобы десятки тысяч было погибших, чтобы экономика рухнула? Вот есть два экрана — проставьте причины позитивные, причины негативные. И я не услышал пока ни одного аргумента, согласно которому это стоило жизней огромного количества людей, что это стоило войны, что это стоило потери территорий, что это стоило потери суверенитета и чтоб страна оказалась под внешним управлением», — заключил социолог.

Напомним, что на Украине приняли законопроект, который исключает преподавание в школах на других языках, кроме украинского, после пятого класса. При этом после 2020 года образование на Украине станет полностью украиноязычным. Против закона об образовании высказались ряд соседних с Украиной стран, помимо России — Румыния, Венгрия и Польша. При этом венгерские власти в ответ на действия украинского правительства пообещали блокировать обсуждение евроинтеграции Украины на всех международных площадках.