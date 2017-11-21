Москва, 21 ноября, 2017, 23:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщает 21 ноября пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

Разговор состоялся перед стартом трёхстороннего саммита стран-гарантов астанинского процесса — России, Ирана и Турции, который состоится 22 ноября в Сочи. Одной из главных тем саммита будет урегулирование сирийского конфликта, поэтому Владимир Путин обрисовал Биньямину Нетаньяху итоги своих переговоров с президентом Сирии Башаром Асадом.

«Владимир Путин проинформировал об итогах переговоров с президентом САР Башаром Асадом, а также о целях проводимого 22 ноября в Сочи трёхстороннего саммита стран-гарантов астанинского процесса — России, Ирана и Турции», — указано в сообщении, опубликованном пресс-службой Кремля.

Кроме того, Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в южной зоне деэскалации конфликта на территории Сирии и связанные с ней вопросы.

Стороны подтвердили свою заинтересованность в дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве в разнообразных сферах.

Как сообщало, 21 ноября Владимир Путин провёл телефонные переговоры c президентом США Дональдом Трампом, королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азиз Аль Саудом, лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, а также встретился с президентом Сирии Башаром Асадом.