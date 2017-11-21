Санкт-Петербург, 21 ноября, 2017, 23:20 — ИА Регнум. Администрация крупнейшего в Петербурге аквапарка «Питерлэнд» в Приморском районе города сообщила, что это развлекательное заведение вернулось к нормальной работе после эвакуации посетителей и визита сотрудников Следственного комитета.

Andrew Zorin Аквапарк «Питерлэнд»

Кроме того, в аквапарке категорически отмежевались от юрлица, к которому есть вопросы у следственных органов. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 ноябре в пресс-службе ТРЦ «Питерлэнд», в помещениях которого работает аквапарк.

Напомним, 17 ноября сообщалось о том, что из аквапарка была проведена массовая эвакуация посетителей. Предполагалось, что это вызвано анонимными угрозами «телефонных террористов», однако вскоре стало ясно, что речь идет о проверке со стороны следственных и надзорных органов.

В «Питерлэнде» подтвердили, что эвакуация 362 посетителей с территории аквапарка в тот день действительно была проведена по требованию следователя-криминалиста следственного отдела по Приморскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу с целью осмотра места происшествия в рамках доследственной проверки.

«Комиссией, возглавляемой следователем-криминалистом СУ СК по Приморскому району, с привлечением специалистов из МЧС и Роспотребнадзора были обследованы помещения аквапарка. После завершения осмотра аквапарк «Питерлэнд» продолжил свою работу и в настоящий момент работает в обычном режиме», — заявили в пресс-службе ТРЦ.

Как сообщили ранее в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, в этом ведомстве за 2014−17 годы находилось несколько уголовных дел и материалов доследственных проверок в связи с оказанием в ТРЦ услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В числе юрлиц, к которым есть серьезные вопросы, называлось ООО «Аквапарк «Питерлэнд».

Однако в администрации ТРЦ сегодня утверждают, что с ООО «Аквапарк «Питерлэнд» договор аренды аквапарка расторгнут еще в 2015 году, и в настоящий момент арендатором и юридическим лицом, предоставляющим услуги аквапарка, является ООО «Питерлэнд Аква-Спа».

При этом «Питерлэнд Аква-Спа» не является правопреемником предыдущего арендатора, не отвечает за его действия (бездействие) и не несет ответственности за выявленные у него нарушения российского законодательства.

Как сообщалось ранее, на территории ТРЦ «Питерлэнд» за последние несколько лет произошел ряд происшествий с несовершеннолетними, в результате которых дети получили тяжкие повреждения в аквапарке, батутном парке и на скалодроме.

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