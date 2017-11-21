Москва, 21 ноября, 2017, 23:05 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон по телефону обсудили развитие ситуации в Сирии и на Украине, сообщает 21 ноября пресс-служба МИД РФ.

Mid.ru Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон

В сообщении указано, что эти телефонные переговоры являлись развитием обмена мнениями, состоявшегося несколькими часами ранее между президентами России и США. Руководители внешнеполитических ведомств продолжили обсуждение международных вопросов, затронутых главами двух государств.

«В развитие обмена мнениями, который ранее в тот же день провели по телефону президенты России и США, главы внешнеполитических ведомств продолжили обсуждение перспектив взаимодействия наших стран по решению ключевых проблем международной повестки дня», — указано в сообщении МИД России.

Российская сторона подчеркнула необходимость соблюдения территориальной целостности Сирии, а также выполнения украинскими властями их обязательств, принятых на себя в рамках минских договорённостей для урегулирования конфликта в Донбассе.

Кроме того, Лавров и Тиллерсон рассмотрели некоторые вопросы двусторонних отношений, а также график будущих контактов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 21 ноября около часа обсуждал по телефону c президентом США Дональдом Трампом широкий круг двусторонних отношений России и США.

Напомним, 22 ноября в Сочи стартует трехсторонний саммит России, Ирана и Турции.