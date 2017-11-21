Москва, 21 ноября, 2017, 23:44 — ИА Регнум. Антидемократическое государство, сформировавшееся сегодня на Украине, способно стабильно существовать только при наличии достаточно мощной экономической базы. И поскольку украинская власть не обладает достаточными ресурсами для сглаживания противоречий внутри общества, государство будет двигаться либо к окончательному краху, либо останется в состоянии непрекращающегося кризиса. Об этом 21 ноября заявила глава наблюдательного совета Центра свободы слова на Украине Елена Бондаренко в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

«На Украине экономическая основа для режима, который подавляет права и свободы, не создана. И это закончится в худшем случае развалом страны, а в лучшем случае — это будет такая себе депопулированная и деиндустриализированная макси-Литва, территория, с которой все уезжают, и будущего там не будет», — заявила Бондаренко.

Она подчеркнула, что в настоящее время Украина заняла место самой бедной страны Европы — средняя зарплата на Украине упала с 400 долларов в 2013 году до 250 в настоящее время.

Тем временем страна достигла также лидирующей позиции по уровню коррупции, вслед за этим ухудшается и ситуация с защитой прав человека. Их нарушение вовсе не носит характер отдельно взятых эксцессов: развал украинской системы правосудия принял за четыре года после госпереворота системный характер, отметила Бондаренко.

«Следствие того, какой режим создали в стране, — любого несогласного можно убить, посадить, отнять у него всё, и он будет потом бегать по судам до белого каления. И, кстати, в ЕСПЧ Украина занимает сейчас пятую строчку по количеству поданных исков против своей страны за нарушение прав человека. Вот вам доказательство того, что страна не является правовой державой», — подчеркнула она.

На этом фоне неудивительно, что совершенно деградировали и институты гражданского общества, возможность людей отстаивать собственные интересы перед властью и общий уровень правовой культуры.

«О законе об образовании нам говорят: но мы же вам на кухнях-то, дома всё-таки разрешаем говорить, правда?.. И это лишь говорит о том, что восторжествовало пещерное понимание, когда право понимается как вседозволенность, когда если есть оружие, можно указывать, как жить… Это говорит о том, что страна не состоялась, о том, что общество не состоялось, оно незрелое, и оно имеет самые низкие показатели к выживанию», — заявила Бондаренко.

По её мнению, в условиях, когда общество доведено до уровня выживания, а работающих демократических институтов фактически нет, под грузом внутренних противоречий Украина либо распадётся, либо будет пребывать в состоянии, напоминающем ситуацию в Прибалтике.

«И проблемы будут примерно те же самые, как в той же Литве с жёсткой налоговой системой. Любой рост доходов населения будет съедаться ценами, тарифами и косвенным налогообложением… и, наконец, коррупцией», — заключила Бондаренко.

Напомним, что 21 ноября на Украине сделали праздничным днём — «днём достоинства и свободы». Дата связана с событиями Евромайдана, который начался в ноябре 2013 года с протестных акций и появления первых палаток митингующих на площади.