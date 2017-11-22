Калуга, 22 ноября, 2017, 11:44 — ИА Регнум. В Калужской области к ноябрю 2017 года от гриппа привили 359 тыс. детей и взрослых, что составляет 100% от регионального плана. Об этом заявили на заседании калужского регионального кабинета министров, сообщает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

(сс) DrSJS Вакцина

По словам министра здравоохранения области Константина Баранова, в области проводят профилактическую иммунизацию против 12 инфекций. Среди них: вирусный гепатит В, туберкулез, пневмококковая инфекция, гемофильная инфекция, дифтерия, столбняк, полиомиелит, корь, коклюш, краснуха, эпидемический паротит и грипп.

Говоря об актуальности вакцинопрофилактики, губернатор Анатолий Артамонов акцентировал внимание руководства отраслевого ведомства и муниципалитетов на своевременном завершении прививочной кампании против гриппа.

«В самые кратчайшие сроки ее закончите, потому что когда наступит эпидемический порог, прививаться будет поздно», — заявил он.

Так, в настоящее время в области от гриппа привито 359 тысяч детей и взрослых, что составляет 100% от намеченного плана. Вместе с указанными выше прививками общий охват населения вакцинацией составил 42,5%, привиты 408,8 тыс. человек. Тем временем, текущий показатель заболеваемости ОРВИ во всех возрастных группах увеличился на 19,3%, но пока на 30,5% ниже эпидемических порогов.

Сезонное усиление активности ОРВИ фиксируют в Барятинском, Жиздринском, Износковском и Ферзиковском муниципальных районах. На территориях других муниципальных образований Калужской области заболеваемость ОРВИ находится ниже или на уровне средних многолетних значений, а в Мосальском районе случаев ОРВИ пока не зарегистрировано.

По данным вирусологической лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии в Калужской области», за неделю обследовано 16 больных острыми респираторными вирусными инфекциями и внебольничными пневмониями, выполнено 182 исследования. Возбудитель риновирусной инфекции обнаружен у двух больных, парагриппа — ещё у двух, аденовирусной инфекции — у четырёх. У двух пациентов обнаружили других возбудителей острых респираторных вирусных инфекций. В медицинские организации области с внебольничными пневмониями и ОРВИ госпитализировали 136 человек, что на шесть человек или 4,6% выше, чем за предыдущую отчётную неделю.

Напомним, в 2016 году в Калужском регионе было зарегистрировано 18 смертельных случаев среди больных гриппом.