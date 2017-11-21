Саранск, 21 ноября, 2017, 22:21 — ИА Регнум. В целях обеспечения в 2017 году моногородов автомобилями скорой медицинской помощи из резервного фонда правительства России направляются бюджетные ассигнования в общем размере 680,7 млн рублей для дополнительной поставки 262 автомобилей скорой медицинской помощи в 59 субъектов РФ. В моногорода Мордовии согласно документу, подписанному председателем правительства Дмитрием Медведевым, поступят шесть таких автомобилей, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

E-mordovia.ru Глава Мордовии вручает ключи от новых автомобилей скорой медицинской помощи. 2016

Автомобили скорой медицинской помощи будут приобретены напрямую у крупнейших российских автопроизводителей. Заводы-производители также определены распоряжением правительства РФ.

«Это позволит ускорить процедуру заключения контрактов на поставку», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, также согласно распоряжению правительства в 2016 году Мордовия приобрела 32 школьных автобуса и 12 машин скорой помощи.