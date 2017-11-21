Вашингтон, 21 ноября, 2017, 23:43 — ИА Регнум. Провозглашение Северной Кореи государством — спонсором международного терроризма не принесет никакой пользы и почти наверняка лишь осложнит ситуацию на Корейском полуострове, пишет Дэниел Ларисон в статье для The American Conservative.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

В статье The New York Times «Включение КНДР в список государств — спонсоров терроризма разрушает надежду на переговоры» указано, что, по мнению экспертов, новые санкции против КНДР не будут иметь принципиального отличия от тех санкций, которые уже были введены. Действия США станут для руководства КНДР еще одним поводом для оправдания жесткой политики и продолжения разработок и испытаний ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет.

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«Трудно убедиться в том, что те или иные действия оказали реальное влияние на Северную Корею, которая в течение семи десятилетий сталкивалась со всеми видами санкций», — заявил старший аналитик южнокорейского Института имени Короля Сечжона Паик Хаксун (Paik Hak-soon).

«Трамп направил в Северную Корею четкий сигнал о том, что он не заинтересован в переговорах, а Пхеньян получил еще одно подтверждение того, что американцы остаются враждебной силой», — добавил Хаксун.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

США часто вводят санкции, чтобы показать, что они реагируют на международную проблему, а то, что санкции окажут какое-либо воздействие на поведение той или ной страны, по большому счету не имеет для Вашингтона никакого значения. Обычно санкции не приводят к изменению поведения целевой страны, однако это не мешает США вводить все новые и новые санкции, несмотря на неоднократные неудачи. Дополнительные карательные меры обычно приводят к тому, что авторитарные режимы становятся более агрессивными и непримиримыми, что несет дополнительную угрозу для того или иного региона.

КНДР является ведущим государством на планете по количеству введенных против него санкций. Как можно убедиться, санкционная политика в отношении Пхеньяна потерпела крах. Введение новых санкций не сможет улучшить ситуацию.

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В Белом доме так толком и не обосновали необходимость включения КНДР в список государств — спонсоров международного терроризма. Это произошло потому, что Северная Корея не предпринимает мер, которые можно было бы квалифицировать в качестве действий по финансированию террористической деятельности. У Вашингтона нет доказательств того, что на протяжении последних нескольких лет Пхеньян оказывал спонсорскую помощь для подготовки террористических актов или финансировал террористические группы.

У Белого дома нет доказательств того, что режим «неоднократно оказывал поддержку актам международного терроризма», поэтому Вашингтону приходится притворяться и квалифицировать другие действия северокорейского руководства в качестве террористических, хотя они таковыми не являются.

Подобные действия США призваны создать образ немыслимо «жесткой» позиции Вашингтона в отношении КНДР, хотя очевидно, что Вашингтон таким образом абсолютно ничего не добьется и лишь спровоцирует бессмысленную эскалацию конфликта.