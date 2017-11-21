Саранск, 21 ноября, 2017, 22:02 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич, министр транспорта РФ Максим Соколов и глава Мордовии Владимир Волков оценили подготовку ряда транспортных объектов, строящихся и реконструируемых в Мордовии к Чемпионату мира по футболу 2018 года. По словам Соколова, республика по всем объектам вышла из зоны риска, сообщает пресс-служба полпредства.

Pfo.gov.ru Михаил Бабич, Максим Соколов и Владимир Волков осматривают реконструируемый аэропорт Саранска

Бабич и Соколов посетили пассажирский терминал аэропорта, пропускная способность которого после введения в эксплуатацию составит 300 пассажиров в час, а также ознакомились с ходом работ на временном пассажирском терминале, сооружаемом для обеспечения бесперебойной работы аэропорта во время мундиаля. Предполагается, что временный терминал будет работать с расчетной пропускной способностью 360 пассажиров в час. Кроме того, гости оценили ход строительных работ третьей очереди дорожного обхода Саранска — готовность объекта превышает 80%.

«Мы можем констатировать, что в ближайшее время Саранск и Республика Мордовия получат очень современный аэропорт. И теперь нужно будет делать все, чтобы он заполнялся на полную проектную мощность. Новый объект будет десятилетия служить на развитие республики. То же самое касается и обхода, и ряда других объектов, в том числе и стадиона, которые готовятся к сдаче в эксплуатацию и прохождению контрольных процедур», — отметил Бабич.

«Я остался удовлетворен работами, проведенными в аэропорту и на транспортной развязке в обход Саранска. Считаю, что строители справились со своей задачей. Мы вышли из зоны риска по всем объектам. Это касается и аэропорта, где все работы однозначно будут завершены до конца этого года. Аналогичное убеждение у меня и по дорожным работам», — высказал свои впечатления Соколов.

По словам главы Мордовии, аэропорт и объездная дорога будут открыты в феврале.

«Дело в том, что мы планируем завершить все работы до конца декабря, но начало навигации запланировано на февраль. Перед первым рейсом официально откроем аэропорт и параллельно эту дорогу. Хотелось бы сказать отдельное спасибо Михаилу Викторовичу и Максиму Юрьевичу, так как первоначально объездная дорога не входила в план подготовки к мундиалю, но благодаря помощи Минтранса и поддержке полпредства мы открываем эту дорогу», — констатировал Волков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июне 2015 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому аэропорт Саранска получил статус международного. На период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу — 2018 в аэропорту будет открыт временный пункт пропуска через государственную границу РФ.

Аэропорт Саранска с 1 января до 31 декабря 2017 года закрылся на реконструкцию.

В Саранске на стадионе «Мордовия-Арена» в рамках чемпионата мира-2018 пройдут четыре матча группового этапа — 16, 19, 25 и 28 июня.