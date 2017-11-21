Москва, 21 ноября, 2017, 21:48 — ИА Регнум. Отмечаемый сегодня на Украине День достоинства и свободы в действительности — поминки по некогда успешной стране. Такую мысль 21 ноября высказал народный депутат Верховной рады V созыва, лидер партии «Союз левых сил» Василий Волга в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Огюст Роден. Врата ада (фрагмент). 1890

«В Украине хаос и братоубийства, — констатировал он. — Не знаю, у кого поворачивается язык назвать то, что там происходит, праздником. Я не знаю, кто эти люди, приходящие на площадь и рассказывающие друг другу, будто они строят европейскую страну. Для меня сегодня поминки по некогда успешной стране. Ведь наша страна в 2003—2004 годах демонстрировала фантастические темпы роста — 12,3% роста ВВП. Через пять лет мы бы давно обогнали Польшу и юг Италии. Но в 2004 году был нанесен первый удар: ВВП упал на 20% и начался хаос».

Он заявил, что Украина была страной, связывающей богатых ресурсами Азию и Россию с высокотехнологичной Европой.

«Украина была одним из девяти участников космического клуба, — отметил Волга. — Без неё в космос не летали ракеты. Ежегодно она выпускала сотни тысяч автомобилей. За три последних года — ни одного. За эти четыре ужасных года 5 млн человек потеряли работу, а 3 тыс. учёных одним указом уволили из Академии наук. Пенсия такова, что люди не могут оплатить коммунальные услуги. Нацизм расцветает. Европа уже устала писать письма и намекать».

В свою очередь, депутат Госдумы РФ Леонид Калашников (КПРФ) выразил сожаление, что Россия не отреагировала на приглашение главы ДНР Александра Захарченко.

«Мы говорим, что наших войск там нет. Может, надо было бы, чтобы они были, и следовало среагировать на приглашение Захарченко?»

Напомним, 21 ноября на Украине отмечается государственный праздник День достоинства и свободы, учреждённый с 2014 года в честь так называемой «оранжевой революции» 2004 года и государственного переворота — «революции достоинства» 2013−2014 годов. Прежде роль этого праздника играл «День свободы», отменённый в своё время президентом Виктором Януковичем. Кроме того, 21 ноября 2017 года Украина отмечает День десантника (в других странах СНГ День десантника отмечается 2 августа).