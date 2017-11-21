Париж, 21 ноября, 2017, 21:33 — ИА Регнум. Член Совета Федерации РФ Сулейман Керимов задержан в Ницце по подозрению в уклонении от уплаты налогов, сообщает 21 ноября агентство Reuters со ссылкой на представителя прокуратуры Франции.

Hlebushek Сулейман Керимов

По информации агентства, в данный момент Керимов содержится под стражей в одном из полицейских участков города Ниццы.

Ранее пресс-служба посольства Российской Федерации во Франции сообщала, что сотрудники посольства обеспечивают Сулейману Керимову консульскую поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, предприниматель и член Совета Федерации Сулейман Керимов был задержан французскими правоохранителями поздним вечером 20 ноября в международном аэропорту Ниццы, но информация об этом дошла до российского дипломатического представительства во Франции только 21 ноября. В 5:30 мск сотрудники генконсульства добились встречи с Керимовым.