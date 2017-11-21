Париж, 21 ноября, 2017, 20:59 — ИА Регнум. Полиция задержала в Ницце члена Совета Федерации, предпринимателя Сулеймана Керимова. По данным пресс-службы посольства РФ во Франции, задержание было произведено в аэропорту городе Ницца поздно вечером 20 ноября.

Hlebushek Сулейман Керимов

В настоящий момент Керимов находится под стражей в одном из полицейских участков, передает ТАСС. Получившие информацию о произошедшем сотрудники канцелярии генконсульства РФ в городе Вильфранш-сюр-Мер добились встречи с сенатором. Причины его задержания, по данным информационного агентства, неизвестны. Официального обвинения ему не предъявлено.

СМИ, в частности Reuters, заявляют, что Керимова задержали по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Об этом якобы стало известно от прокуратуры Франции. Факт задержания подтвердили в Совете Федерации. Заместитель председателя комитета по регламенту Владимир Полетаев сообщил, что он отслеживает ситуацию с задержанием сенатора Сулеймана Керимова.

Как сообщало ИА REGNUM, Керимов является представителем законодательной власти Республики Дагестан в Совете Федерации с 2008 года. В сентябре 2016 года Народное собрание республики продлило полномочия бизнесмена на посту члена Совфеда. Кандидатуру Керимова рекомендовало дагестанское отделение «Единой России» после того, как он был избран депутатом НС РД шестого созыва от этой партии.

Бизнесмен занимает 21-е место в списке богатейших людей России по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в сумму $6,3 млрд. По данным РБК, в начале 2017 года на вилле Hier во Франции, которая якобы принадлежит Керимову, прошли обыски. Семья Керимовых владеет компанией «Полюс золото» и сетью кинотеатров «Синема парк», а также контролирует промышленную группу «Нафта-Москва».

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