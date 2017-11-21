Москва, 21 ноября, 2017, 21:25 — ИА Регнум. ФАС может поддержать предложение о введении минимальной цены за пачку сигарет, так как это может способствовать сокращению рынка нелегальной продукции, сообщил 21 ноября начальник контрольно-финансового управления ФАС России Владимир Мишеловин.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Пачка сигарет

Он сослался на представителей легального бизнеса, которые говорят о борьбе с нелегальным рынком путем снижения стоимости пачки сигарет.

«Если это так, конечно, мы будем это предложение поддерживать», — сказал Мишеловин.

Он также добавил, что существует несколько мнений по этому вопросу, и ФАС готова организовать дискуссию на своей площадке.

Отметим, в настоящее время средневзвешенная пачка сигарет в России стоит 88 рублей. Если приложение будет поддержано, то стоимость может быть снижена до 66 рублей.

Заместитель главы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов 1 августа 2017 года сказал корреспонденту ИА REGNUM, что введение единых минимальных розничных цен может привести не к снижению, а росту цен. По мнению депутата, от данной меры выиграют крупные производители, такие как «Филип Моррис Интернэшнл».

Табачные компании обратились в Минфин России с предложением ввести единые розничные цены на сигареты.