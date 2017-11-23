Москва, 23 ноября, 2017, 15:35 — ИА Регнум. Сегодня, 23 ноября, в Москве состоится торжественное открытие фотовыставки «Герои России, какими их не видел никто», рассказывающей о ветеранах боевых действий. Выставку проводит благотворительный фонд «Память поколений». Корреспондент ИА REGNUM пообщался с исполнительным директором фонда Катериной Кругловой.

Фонд «Память поколений» Герой фотопроекта Фёдор Ризничук

Фонд «Память поколений» Екатерина Круглова

После исследования, проведённого нами, стало понятно, что больше 80% россиян при слове «ветеран» представляют себе седого мужчину в кителе с орденами. Но ветераны — это участники не только Великой Отечественной, но и других войн, среди них есть десятки мужчин и женщин, которым ещё не исполнилось и сорока лет. Они были не известны никому, кроме их родных и местных ветеранских организаций, но заслужили, чтобы об их подвигах не просто знали, а гордились тем, что эти люди сделали для своей страны. Мы должны были переменить ситуацию — так и родилась идея проекта.

Главный тренд современности — визуальный образ: информации настолько много, что передавать свою мысль картинкой эффективнее всего, и мы решили поступить именно так и создать фотопроект с молодыми ветеранами в главных ролях. Мы обратились к фотографам Данилу Головкину, Ольге Тупоноговой-Волковой и Кристе Судмалис. И в прошлом году, и в этом все они работали с огромным энтузиазмом, и мы очень им за это благодарны — идея стала общей для всех, и все горели ею одинаково.

Проект о ветеранах, получивших моральные и физические травмы, но выстоявших и не сдавшихся, превратился в глобальную историю о людях с ограниченными возможностями, которые на самом деле уже не ограничены почти ничем, кроме силы воли. Технический прогресс достиг той точки, что потеря конечностей перестала быть трагедией — при своевременной и квалифицированной помощи можно вести такую же жизнь, как прежде, и, может быть, даже более насыщенную, что доказывают своим примером подопечные фонда. Никто из наших героев не вызывает жалости — ими хочется только восхищаться.

После первой выставки в огромном количестве стали приходить отклики из регионов: люди писали, звонили и просили, чтобы фонд привёз снимки и в их город, они хотели знать больше, хотели помогать, и в этом отношении ничего не изменилось. В прошлом году мы многое делали интуитивно, подчиняясь ситуации, иногда подолгу объясняли, что это за проект, для чего он нужен и почему мы хотим сделать именно такие фотографии. Теперь работа организована лучше, а большинство героев проекта охотно согласились сниматься потому, что знали о выставке от друзей и сослуживцев. В этом году участники проекта предстают в новом свете — мы показываем красоту тела и силу духа, молодых красивых женщин и мужчин, которым по плечу любые задачи.

Мы надеемся, что их пример вдохновит тех, кто пережил такой же опыт, и поможет тем, у кого его не было, относиться к людям без рук или ног так же, как и ко всем остальным. Условия диктует не травма, а вы сами, и тем, чьё тело выглядит не так, как у большинства людей, не нужно ни стесняться, ни бояться. Яркий пример — Дима Игнатов, потерявший ногу на службе в войсках противовоздушной обороны из-за несчастного случая. Телеведущий и спортсмен, который превратил свою травму в визитную карточку, натолкнул нас на ещё одну идею. Уже с января, как только будут улажены необходимые юридические формальности, мы начнём помогать тем, кто получил травму в армии, служа своей стране.

Учитывая резонанс, который вызывает проект, мы, безусловно, сделаем всё возможное для того, чтобы он продолжался. Съёмки этого года уже закончились, и сейчас фонд активно готовится к презентации второй серии снимков, при этом охват значительно увеличился. В прошлом году работы были показаны в трёх городах, а в этом году значительно расширится.

Сам фотопроект — невероятно увлекательная работа, которая меняет не только тех, кто увидит результат, но и тех, кто участвует в процессе. Это занимает много времени, но оно того стоит: съёмки длились неделями, мы ездили в разные города, в том числе в Казань, где живут несколько наших ветеранов, организовывали поездки в Москву для участников войн России и СССР и их жён, доставали реквизит на местах, беседовали с ветеранами. Кого-то нужно было убедить, кто-то охотно соглашался на участие сам, но всё это не сложности, а рабочие моменты. Главная трудность этого проекта и одновременно его главная задача — это трансформация общественного сознания, которое не так-то просто изменить. По сути, фонд занимается не только помощью ветеранам, но и обновлением социальной составляющей их образа, от которой очень многое зависит. С помощью фотопроекта мы хотим дать понять всем людям, получившим травму или родившимся с ней, что это не конец жизни — возможно, наоборот, только начало, которое может привести к вершинам, о которых они раньше не смели и мечтать.

Сложность ещё и в том, что на данный момент российская сфера помощи и ветеранам, и людям с ограниченными возможностями отстаёт от реалий современного мира: спортсмену нужен беговой протез, танцору — коляска для выступлений, а фермеру — специализированный мотороллер для инвалидов, и всего этого не получить по субсидии. Фонд заполняет именно такие пробелы, и мы не считаем, что все эти вещи — излишества: они необходимы для того, чтобы жить, а не выживать. Другое дело, что даже самый совершенный протез не поможет тому, кто предпочитает искать не способ изменить жизнь, а причину этого не делать, и жалуется на что угодно, от судьбы до государства.

Фонд «Память поколений» Герой фотопроекта Фёдор Ризничук

Это не мы выбирали их, а они нас: каждый участник соглашался рассказать перед объективом свою историю, которую можно прочитать в глазах. Все наши ветераны — супергерои, и их суперсила заключается в разных вещах — многолетнем сражении с прошлым, борьбой с отчаянием и болью, боем с собственной апатией, из которого они выходят с честью и победой. Ольга Тупоногова-Волкова и Данил Головкин делают главную ставку не на внешнюю, а на внутреннюю составляющую, и без этого ничего бы не получилось.

«Герои России, какими их не видел никто» — великолепные, сильные духом люди, внушающие безоговорочное уважение, но они, кроме прочего, ещё и красивы: правда, до нашего проекта им почти никогда не представлялось шанса этого показать. Данил и Ольга говорили перед съёмками с каждым из героев проекта, чтобы портреты получились достоверными, а простреленные и задымлённые фоновые декорации, сделанные в Большом театре, символизировали стену, за которой остались все ужасы войны. Человек перед этой стеной — победитель, и это очевидно всем, кто смотрит на фото. Чтобы рассказать о каждом герое, не хватило бы и сотни снимков, поэтому мы, безусловно, планируем продолжать проект и надеемся, что откликов будет ещё больше, чем в прошлом году.

По-разному: кто-то поначалу смущался и отнекивался, кто-то соглашался сразу же, потому что уже знал о проекте, но в конце концов все они отработали лучше, чем профессиональные модели. Для военного человека всё просто: если есть дело, надо выполнить его на совесть, поэтому они не просто сидели перед камерой, а работали вместе с фотографом. Каждый предлагал свои идеи, старался сделать всё как можно лучше: и Фёдор Ризничук из Андреаполя, которого мы вместе с коляской подняли на крышу фотостудии у Комсомольской площади, и казанец Павел Клетнёв, который в этом месяце собирается поставить рекорд и прыгнуть с парашютом в 94 года, и Саша Филатов — после каждого щелчка затвора он подходил к фотографу и спрашивал, что еще можно изменить, чтобы результат стал лучше. Съёмка для этих людей — работа, и война — такая же работа. Тяжёлая, изматывающая, очень сложная морально, но они не жалуются, а делают, и поступают так во всём, что их касается, преодолевая себя каждый день.

В прошлом году один из участников съёмок, Герой Советского Союза Валерий Востротин, сказал, что герой — это простой человек, которому повезло применить свой опыт и навыки в сложившейся ситуации. Примерно теми же словами свою жизнь описывает каждый из наших героев, говоря, что не делал ничего, кроме выполнения приказа, но их истории, безусловно, восхищают. Например, Евгений Букин из Ярославля потерял зрение в Чечне, когда ему едва исполнилось 18, защищая товарища в бою от осколков. На съёмки он приехал с женой Еленой, и мы сначала уговорили его сняться с обнажённым торсом в боксёрской стойке, а затем побежали в магазин за спортивными бинтами: и надо сказать, что Евгений выглядит гораздо лучше многих мужчин, которые каждый день видят себя в зеркале.

Александр Супонинский из Татарстана — боец легендарной шестой роты, которая в марте 2000 года защищала высоту 776 у чеченского села Улус-Керт, и из девяноста десантников выжили лишь шестеро. Старший сержант Супонинский ушёл последним и только после приказа командира — в награду за это он получил звезду Героя России, но своей главной наградой считает любящую жену и троих детей. А наша главная награда, если всё получится — а я уверена, что так и будет — состоит в том, чтобы изменить жизнь всех этих удивительных людей. Они доказали, что можно успеть очень многое, если действительно этого захотеть. Мы будем стараться.

До 10 декабря портреты ветеранов можно увидеть на главной аллее парка искусств «Музеон».