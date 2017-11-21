Пермь, 21 ноября, 2017, 20:02 — ИА Регнум. Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис отказался от участия в премьере оперы Леоша Яначека «Из мертвого дома», которая должна состояться в марте 2018 года в лондонском Ковент-Гардене, сообщает «Новый компаньон».

Goldenmask.ru Теодор Курентзис

Официальной причиной отказа стала высокая занятость Курентзиса в Перми. Пресс-служба театра отметила, что маэстро предполагает заняться подготовкой балета «Золушка» и оперы Cantos для презентации их жюри премии «Золотая маска» в Москве.

Кроме того Курентзис и его оркестр MusicAeterna планируют приступить к репетициям всех симфоний Бетховена, которые будут исполнены на Зальцбургском фестивале.

Стоит отметить, что отказ маэстро выступить в Ковент-Гардене был распространен СМИ спустя несколько дней, после публикации резонансной статьи обозревателя ИА REGNUM Антона Исакова, в которой дирижер был обвинен в том, что не уделяет должное внимание возглавляемому им театру.

В этой связи, как утверждают эксперты, данный информационный повод был создан в качестве реакции на вышеупомянутую статью и является чистой воды популизмом. Например, исполнение всех симфоний Бетховена на Зальцбургском фестивале вряд ли можно назвать работой в Перми.

Данную информацию также прокомментировал композитор, кандидат культурологии Петр Куличкин, считающий, что отказ Курентзиса от какого-либо контракта является лишь очередным способом привлечь внимание к своей персоне и отвлечь внимание общественности от разразившейся критики в его адрес.

Дмитрий Дубинский Церемония награждения премией «Золотая маска»

«Лучший способ привлечь к себе внимание для художественного руководителя — это, собственно, художественное руководство театром: заявить о каких-то планах в репертуаре, а затем их осуществить, как самому, так и с участием партнеров», — отметил музыкант.

«А почему пиар-служба Теодора Курентзиса выбирает для его продвижения те или иные способы — это лучше спросить у ее руководителей», — подчеркнул Куличкин.

Напомним, последние месяцы страну захлестнули многочисленные громкие скандалы с участием тех или иных деятелей культуры и искусства. Так, 22 августа 2017 года был арестован руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, подозреваемый в хищении 68 млн рублей бюджетных средств.

Вслед за этим художественный руководитель театра «Сатирикон» Аркадий Райкин, к которому были предъявлены претензии со стороны Министерства культуры РФ относительно нарушений в финансово-экономической деятельности, начал обвинять главу ведомства Владимира Мединского в цензуре и призывал «урезонить» министра.

Что касается художественного руководителя Пермского театра оперы и балета, то к нему претензии выдвигает пока лишь общественность, обеспокоенная фактическим отсутствием театральной жизни в городе. По мнению некоторых активистов, причиной такой ситуации стала «политика маэстро, направленная на уничтожение репертуарного театра».