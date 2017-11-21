Москва, 21 ноября, 2017, 19:39 — ИА Регнум. Редакция ИА REGNUM отправила сегодня, 21 ноября, школьнику из Нового Уренгоя Николаю Д., а также руководству Департамента образования администрации Нового Уренгоя подарки — собрание сочинений германского писателя Генриха Бёлля, а также ряд книг по истории Великой Отечественной войны. Книги дойдут получателям через три дня.

ИА REGNUM Подарок для ямальского гимназиста и его учителей

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новоуренгойский школьник Николай Д. 19 ноября выступил в германском бундестаге в рамках мероприятий, организованных народным союзом Германии по военным захоронениям ко «Дню всенародной скорби» (Volkstrauertag). Российский школьник рассказал историю жизни германского солдата Георга Йоханна Рау, который в рядах вермахта воевал против Советского Союза.

Рассказ и особенно то, в каких выражениях он был сделан, поверг всё российское общество в глубокий шок.

Николай Д. рассказал малоправдоподобную историю о том, как он увлекся историей Великой Отечественной войны и в своих «изысканиях» якобы наткнулся на историю германского солдата Рау.

Школьник рассказывает, что Рау был одним из 250 000 немецких солдат, которые «были окружены Советской армией в так называемом (выделение наше — ИА REGNUM) Сталинградском котле». После сдачи группировки вермахта под Сталинградом Рау попал в плен.

При этом Николай Д. утверждает, что из 250 тысяч германских военнопленных, взятых при ликвидации окруженной под Сталинградом группировки нацистов, вернуться из плена удалось только 6 тысячам. Остальные якобы погибли в «тяжелых условиях» советского плена. Это вопиющее несоответствие историческим фактам.

Доподлинно известно, что на завершающем этапе Сталинградской битвы в плен солдатам Красной армии сдались около 92 тысяч германских солдат и офицеров. В первые полгода из них умерли порядка 27 тысяч человек, но объясняется это тем, что в плен сдались обмороженные истощенные солдаты, которые три месяца находились в окружении. За последующие пять с половиной лет в лагере умерло только 1777 человек.

Более того, Николай Д. утверждает, что история Георга и работа над проектом «тронула» его и подтолкнула на посещение захоронения солдат вермахта вблизи города Копейска.

«Это чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел могилы невинно погибших (выделение наше — ИА REGNUM) людей, среди которых многие хотели жить мирно и не хотели воевать», — подчеркнул школьник, говоря о могилах фашистских солдат, которые напали на Советский Союз.

«Они (германские солдаты — ИА REGNUM) испытывали невероятные трудности во время войны», — продолжает школьник,

Речь школьника, комплиментарная по отношению к нацистам, вызвала глубокий шок у редакции ИА REGNUM, так как Николай Д. явно с чьей-то подачи пытается представить германских солдат вермахта жертвами печальных обстоятельств и «ужасных условий советского плена».

Русский школьник из Нового Уренгоя, который живет на свете благодаря тому, что миллионы советских людей отдали свои жизни в борьбе с нацизмом и отстаивании свободы нашей Родины, плачет над судьбами людей, которые совершенно сознательно и с оружием в руках пришли на нашу землю уничтожить русский народ и другие народы СССР.

По всей видимости, молодой человек вообще ничего не знает о человеконенавистнической идеологии нацизма, никогда не слышал о концентрационных лагерях, газовых камерах и прочих «прелестях» Третьего рейха. Также он явно не отдает себе отчета в том, что его слова вопиющим образом оскорбляют память жертв нацизма и ту самую страшную жертву, которую принесли народы СССР, чтобы освободить мир от этой чумы.

Редакция ИА REGNUM ни в коем случае не собирается устраивать какую-либо травлю Николая Д. и искренне надеется, что молодой человек был введен в заблуждение нашей далеко не совершенной системой образования. В финале своей речи Николай Д. делает акцент на том, что выступает против любых войн на планете, и это заслуживает всяческой поддержки.

Однако для того, чтобы не допустить новых войн в нашем мире, очень важно хорошо помнить и понимать, чем именно были войны прошлого. Если забыть или вычеркнуть из памяти народа правду о Великой Отечественной войне, то это будет означать предательство той страшной жертвы, которую принесли народы СССР для победы над нацизмом. В конечном итоге забвение преступлений нацизма — это его реабилитация, и тогда новых войн не избежать.

Поэтому редакция ИА REGNUM отправила Николаю Д. собрание сочинений германского писателя Генриха Бёлля, который сам воевал в рядах германского вермахта и после войны одним из первых немецких писателей поднял проблему вины не только правителей, но и всего германского народа за развязанную мировую войну.

Проза Генриха Бёлля актуальна сегодня не меньше, чем когда была написана, и с каждым днем она становится всё более и более актуальной. Бёлль — лиричный учитель ненависти, свидетель ужасов актуального фашизма, фашизма буквального, натурального и кошмарного в своей натуральности. Свидетель, который видел, как память о человеческом безумии с каждым годом слабеет, как постепенно оживает многоголовая гидра. Свидетель, бьющий в набат и напоминающий нам изо дня в день, что значит «фашизм», какова его природа, где искать его следы и предпосылки в благополучной капиталистической стране.

Собрание сочинений Бёлля отправлено и руководству Департамента образования администрации города Новый Уренгой, чтобы чиновники могли сделать соответствующие выводы и скорректировать образовательные программы в регионе.