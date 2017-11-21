Кронштадт, Санкт-Петербург, 21 ноября, 2017, 18:33 — ИА Регнум. Постановление правительства РФ о создании в Кронштадте военно-патриотического парка «Патриот» может быть принято весной 2018 года. При этом кронштадтский парк будет не филиалом одноименного подмосковного парка, как предполагалось ранее, а самостоятельным юридическим лицом. Об этом в интервью «Фонтанке» сообщил 21 ноября командующий ЗВО, генерал-полковник Андрей Картаполов.

Совещание на территории будущего парка «Патриот» в Кронштадте

Он посетовал, что до конца текущего года подготовить такое постановление уже вряд ли возможно, но в начале будущего года — вполне реально.

«Будем прикладывать все усилия к тому, чтобы это было организовано не позднее, чем февраль-март <…> Здесь не от нас даже зависит, понимаете, там есть технические процедуры касательно документов. Всё, что касается нас, мы сделали», — сказал Картаполов.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально предполагалось, что парк «Патриот» в Кронштадте будет специализироваться на демонстрации мощи отечественного Военно-морского флота. Однако в сентябре 2017 года было принято решение, что помимо военно-морского кластера, в кронштадтском парке появятся сухопутный и военно-воздушный кластеры, основу которых составит демилитаризованная боевая техника и вооружение ЗВО, а также историческая техника, находящаяся на хранении в арсеналах и воинских частях.

В состав федерального учреждения «Парк Патриот» войдут земли и объекты Минобороны, утратившие военное назначение и являющиеся объектами культурного наследия РФ. Среди них — комплекс зданий Нового Адмиралтейства, Восточная Усть-Рогатка, «Голландская кухня», южная оградительная стенка Морского канала, батарея «Князь Меньшиков», «Комплекс мортирных батарей Кронштадтской крепости» и ряд других объектов.

На территории Кронштадтского адмиралтейства создадут зоны береговых войск, морской пехоты, поисковых и аварийно-спасательных сил, подводных и противодиверсионных сил и средств, а также тренажерные комплексы для военно-патриотического воспитания молодежи. На территории форта Кроншлот будут проходить презентации инновационных технологий, разместится школа юнг, водолазный комплекс, яхт-клуб и шлюпочная база.

Напомним, что в июле 2017 года в Кронштадте впервые в новейшей истории России состоялся Главный военно-морской парад с участием атомных подлодок и крейсеров. В 2018 году, как предполагается, парад в Кронштадте пройдет снова. В 2019 году в Кронштадте впервые состоится Международный военно-морской салон.