Москва, 21 ноября, 2017, 22:22 — ИА Регнум. Житель московской пятиэтажки, включённой в так называемую программу реновации, может получить новое жильё или компенсацию за старую квартиру только после того, как срок принятия решения о выходе из программы реновации истечёт и будет правовая определённость в том, что конкретная пятиэтажка идёт под снос, а жители — под расселение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 ноября заявил адвокат юридической фирмы «Интеллектуальный капитал», руководитель практики «Земля.Недвижимость.Строительство» Евгений Пугачёв, комментируя демонтаж очередной пятиэтажки первого периода индустриального домостроения на улице Полярная, дом 5, строение 2.

Дарья Антонова ИА REGNUM Спецтехника

«Сам по себе факт предоставления квартиры или выплаты компенсации уже означает, что дом участвует в программе реновации, его собственники решения об исключении не приняли, а, следовательно, дом будет снесён. В этом случае речь идёт о предоставлении помещений при расселении в связи с реновацией объекта. При этом, предоставление нового жилья граждан по иным основанием (улучшение жилищных условий очередников) не является препятствием к сносу объекта», — подчеркнул он.

Так, согласно статье 7.1. («Выявление и учёт мнения собственников помещений и нанимателей жилых помещений при формировании и реализации программы реновации») закона РФ от 15.04.1993 №4802−1 «О статусе столицы Российской Федерации», которая отсылает к положениям Жилищного кодекса РФ, для принятия решения о выходе из программы реновации необходимо, чтобы за него были отданы голоса жителей не менее трети от общего числа квартир. При этом решение должно быть принято при кворуме собственников или их представителей, обладающих более чем 50% голосов от общего числа голосов.

Следует учитывать, что в силу положений ЖК РФ количество голосов определяется не штучным количеством собственников. Количество голосов, которым обладает каждый собственник помещения в многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений в доме, пропорционально его доле в праве общей собственности на общее имущество в данном доме. То есть для принятия решения о выходе из программы реновации требуется, чтобы за данный выход проголосовали собственники жилых помещений, общая площадь которых составляет более 30% от общей площади жилых помещений в доме, при наличии кворума на собрании собственников не менее 50%.

«Жильцы не связаны друг с другом и не зависят друг от друга в вопросе принятия решения о выходе из программы реновации. Для принятия такого решения собственникам жилых помещений отводится 90 дней с момента включения дома в программу реновации, и в соответствии с той же статьёй 7.1. закона РФ «О статусе столицы Российской Федерации» заключение договора социального найма, переоформление права собственности на квартиру или получение компенсации должно осуществляться не ранее истечения срока на принятие решения о выходе из программы реновации», — отметил адвокат.

Добавим, как стало известно сегодня, 21 ноября, строители приступили к сносу очередной пятиэтажки периода индустриального домостроения на северо-востоке Москвы по адресу улица Полярная дом 5 корпус 2. Об этом заявил руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев, сообщается на сайте ведомства. Снос осуществляется за счёт средств городского бюджета.

В настоящий момент в Москве осталось снести 38 домов общей площадью 172,4 тысячи квадратных метров. В целом по городу программа сноса пятиэтажек выполнена на 97,3%. С начала 2017 года было снесено 40 жилых домов. Программа сноса полностью завершена в Центральном, Северном, Восточном, Юго-Восточном, Южном, Северо-Западном округах и Зеленограде.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, жители столичного района Люблино обнаружили свой дом в списках на реновацию, при этом проведения предварительного собрания собственников не было. После обнародования результатов голосования на портале mos.ru, где 74% высказались «за» снос дома, часть жильцов решила оспорить решение и выйти из программы. Сложность выхода заключается в том, что необходимо набрать 1/3+1 голос «за» и кворум присутствия 50%+1 голос. Если на собрание придёт меньшая часть собственников жилья, собрание фактически будет признано несостоявшимся.

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