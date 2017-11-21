На Ямале возбуждено уголовное дело по факту отравления ребенка спиртом
Салехард, 21 ноября, 2017, 18:28 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело против 32-летней жительницы села Панаевск Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа, которая подозревается в причинении смерти по неосторожно своему новорожденномуребенку при кормлении его грудью в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили 21 ноября в пресс-службе регионального СУ СК России.
По версии следствия, 11 января 2017 года женщина кормила грудью свою двухмесячную дочь, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
В результате судебно-медицинской экспертизы было установлено, что ребенок умер сразу после кормления в результате отравления этиловым спиртом.
Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Сотрудники следственного комитета выясняют все обстоятельства случившегося происшествия.
Расследование уголовного дела продолжается.