Салехард, 21 ноября, 2017, 18:28 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело против 32-летней жительницы села Панаевск Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа, которая подозревается в причинении смерти по неосторожно своему новорожденномуребенку при кормлении его грудью в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили 21 ноября в пресс-службе регионального СУ СК России.

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По версии следствия, 11 января 2017 года женщина кормила грудью свою двухмесячную дочь, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В результате судебно-медицинской экспертизы было установлено, что ребенок умер сразу после кормления в результате отравления этиловым спиртом.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Сотрудники следственного комитета выясняют все обстоятельства случившегося происшествия.

Расследование уголовного дела продолжается.