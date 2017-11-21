Сочи, Краснодарский край, 21 ноября, 2017, 18:21 — ИА Регнум. Выполнение гособоронзаказа обеспечило поступление в Вооруженные силы России в 2017 году 3,4 тыс. единиц новейшего вооружения, заявил 21 ноября президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

На совещании с руководством Минобороны и предприятий военно-промышленного комплекса президент России сообщил, что гособоронзаказ обеспечил поступление в российские армию и ВМФ 16 боевых кораблей и судов, 190 самолетов и вертолетов, 800 танков и боевых бронированных машин, 170 ракетных систем и комплексов ПВО и около двух тыс. автомобилей многоцелевого типа.

Владимир Путин отметил, что к декабрю 2017 года доля современного вооружения и техники в военных частях постоянной боеготовности достигнет 60%.

Президент подчеркнул, что эффективность многих из поступивших в вооруженные силы образцов вооружения и техники была проверена в ходе боевых операций на территории Сирии.

Владимир Путин подчеркнул, что боевые условия подтвердили давно ставшие традиционными простоту эксплуатации и надежность российского оружия.

Кроме того, глава российского государства отметил рост заинтересованности иностранных заказчиков к приобретению российской военной техники и военно-техническому сотрудничеству с нашей страной.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября Владимир Путин сообщил, что в России завершается формирование новой госпрограммы вооружений, которая должна обеспечить стратегическое сдерживание и высокую боеспособность вооруженных сил России.