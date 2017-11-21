Москва, 21 ноября, 2017, 18:19 — ИА Регнум. Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева попросила не устраивать травлю 16-летнего российского школьника из Нового Уренгоя Николая Д., который выступил в германском бундестаге с провокационной речью. Соответствующее заявление Васильева сделала журналистам сегодня, 21 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ольга Васильева

Она подчеркнула, что задача министерства образования и её лично как министра — это не наказывать, а совершенствовать систему и подходы к обучению и воспитанию.

«Травля школьника недопустима, особенно людьми, наделенными властью», — сказал Васильева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16-летний школьник из Нового Уренгоя Николай Д. в рамках мероприятия «День всенародной скорби», организованного народным союзом Германии по военным захоронениям, выступил перед депутатами германского бундестага.

Школьник рассказал об истории жизни немецкого солдата, воевавшего под Сталинградом. Однако то, в каких выражениях он это сделал, повергло российское общество в глубокий шок.

Школьник назвал германского солдата чуть ли не невинной жертвой, попавшей в «нечеловеческие условия» советского плена и «умершего от тяжелых условий». Он рассказал, что он «увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать, они испытывали невероятные трудности во время войны». Под могилами имелись в виду захоронения немецких военнопленных. Кроме того, Николай Д. привел абсолютно ложные цифры умерших германских военнопленных из группировки Паулюса, попавших в советский плен.