Краснодар, 21 ноября, 2017, 18:17 — ИА Регнум. В Краснодаре снова эвакуируют людей. Вторая волна сообщений о «минировании» прокатилась по городу сегодня, 21 ноября, передаёт ИА REGNUM.

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Как сообщают очевидцы, были эвакуированы персонал и посетители торгово-развлекательных центров «Мега-Адыгея-Кубань», «Галерея Краснодар», «Галактика», «Сити-центр», «Парк Европа», «Кристалл» а также чиновники краснодарской мэрии, студенты и преподаватели КубГМУ, КубГУ, учащиеся и педагоги краснодарской школы № 66.

Тут же к постам с комментариями прилагаются видео и фотографии с места событий. По последней информации, буквально несколько минут назад эвакуация завершена в «Галерее» и «Меге». Горожане озабочены тем, что очередные сообщения о бомбах и массовые эвакуации снова спровоцируют огромные пробки на дорогах и добраться быстро до дома будет проблематично.

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Видео опубликовано Телеканал «Краснодар»

Как уточнил ИА REGNUM директор городского департамента по связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, делам казачества и военнослужащих Виталий Косенко, всего сообщения о якобы заложенных бомбах поступили по 11 адресам. К 16:00 были проверены здания ТЦ «Галактика», ТРК «Сити Центр» и администрации города, ни в одном из них опасных предметов и веществ не обнаружено.

«В этот раз сценарий совершения массовых звонков — схожий. Конечно, в интересах безопасности горожан все такие сообщения обязательно отрабатываются. В этом случае временная эвакуация для тщательного обследования помещений — обязательная мера», — отметил Косенко, добавив, добавив, что правоохранительные органы обязательно найдут виновных.

В настоящее время стражи порядка уже «совершают необходимые действия по установлению личностей возможных «телефонных террористов».

Добавим, что накануне, 20 ноября, сообщения о минировании зданий поступали из Омска. Эвакуировать пришлось людей как минимум из десятка объектов. Ранее телефонные террористы атаковали Омск в сентябре. Вторая волна эвакуаций произошла в начале ноября.

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Как сообщало ИА REGNUM, после волны «минирований» зданий в России в октябре 2017 года директор ФСБ Александр Бортников на встрече с журналистами сообщил, что массовые звонки совершали четыре российских гражданина, уехавшие за границу. Внутри страны им помогали сообщники.

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Напомним, что наказание за телефонный терроризм в России предлагают ужесточить. Так, согласно законопроекту, внесенному на рассмотрение в Госдуму, максимальное наказание за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, повлекшее массовую эвакуацию людей из объектов социальной инфраструктуры, предусматривает от 6 до 8 лет лишения свободы. Отдельным пунктом выделяются последствия указанного преступления в виде крупного ущерба более 1 млн рублей, с максимальным наказанием от 3 до 5 лет лишения свободы.

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