В Литве все природоохранные ведомства объединят в одно
Вильнюс, 21 ноября, 2017, 18:13 — ИА Регнум. Сейм Литвы сегодня, 21 ноября, одобрил реформу учреждений, осуществляющих государственный контроль над защитой окружающей среды, сообщает корреспондент ИА REGNUM. С 1 июля 2018 года восемь региональных департаментов защиты окружающей среды объединяется в один, а ещё через год — с 1 июля 2019 года — все пять учреждений, отвечающих за защиту окружающей среды, будут объединены в одно — в департамент защиты окружающей среды.
Это новое ведомство должно стать службой по контролю над защитой окружающей среды, которая курировала бы не только функции, ныне закрепленные за отдельными региональными департаментами, но и объединяло бы связанные функции из таких сфер, как лес, охраняемые территории и природные ресурсы.
«После централизации общих функций контроля над защитой окружающей средой увеличится число должностных лиц, который напрямую будут осуществлять контроль над защитой окружающей среды: согласно предварительным подсчетам, более 70 специалистов смогут работу «за столом» сменить на работу на природе. Это позволит уделять достаточно внимания и таким специфическим сферам, как сбор налогов в системе защиты окружающей среды, контроль над сбором и утилизацией отходов. Новый взгляд создаст предпосылки и для системных изменений — будут эффективнее пресекаться преступления и нарушения, быстрее ликвидироваться ущерб природе, а единое объяснение и применение правовых актов избавят от двусмысленности и уменьшат ношу для жителей и бизнеса, так что пользу от реформы региональных департаментов защиты окружающей среды почувствуем мы все», — пообещал председатель парламентского комитета по защите окружающей среды, аграрий Кястутис Мажейка.
Сейчас министерству защиты окружающей среды Литвы подвластны восемь отдельных региональных департаментов и ликвидируемая государственная служба защиты окружающей среды.
Нынешнюю ситуацию критически оценила и организация экономического сотрудничества и развития — по ее словам, в Литве не гарантируется единое планирование и осуществление государственного контроля над защитой окружающей среды, нет подходящей системы оценивания результатов.