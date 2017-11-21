Вильнюс, 21 ноября, 2017, 18:13 — ИА Регнум. Сейм Литвы сегодня, 21 ноября, одобрил реформу учреждений, осуществляющих государственный контроль над защитой окружающей среды, сообщает корреспондент ИА REGNUM. С 1 июля 2018 года восемь региональных департаментов защиты окружающей среды объединяется в один, а ещё через год — с 1 июля 2019 года — все пять учреждений, отвечающих за защиту окружающей среды, будут объединены в одно — в департамент защиты окружающей среды.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Литва

Это новое ведомство должно стать службой по контролю над защитой окружающей среды, которая курировала бы не только функции, ныне закрепленные за отдельными региональными департаментами, но и объединяло бы связанные функции из таких сфер, как лес, охраняемые территории и природные ресурсы.

«После централизации общих функций контроля над защитой окружающей средой увеличится число должностных лиц, который напрямую будут осуществлять контроль над защитой окружающей среды: согласно предварительным подсчетам, более 70 специалистов смогут работу «за столом» сменить на работу на природе. Это позволит уделять достаточно внимания и таким специфическим сферам, как сбор налогов в системе защиты окружающей среды, контроль над сбором и утилизацией отходов. Новый взгляд создаст предпосылки и для системных изменений — будут эффективнее пресекаться преступления и нарушения, быстрее ликвидироваться ущерб природе, а единое объяснение и применение правовых актов избавят от двусмысленности и уменьшат ношу для жителей и бизнеса, так что пользу от реформы региональных департаментов защиты окружающей среды почувствуем мы все», — пообещал председатель парламентского комитета по защите окружающей среды, аграрий Кястутис Мажейка.

Сейчас министерству защиты окружающей среды Литвы подвластны восемь отдельных региональных департаментов и ликвидируемая государственная служба защиты окружающей среды.

Нынешнюю ситуацию критически оценила и организация экономического сотрудничества и развития — по ее словам, в Литве не гарантируется единое планирование и осуществление государственного контроля над защитой окружающей среды, нет подходящей системы оценивания результатов.