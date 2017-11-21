Душанбе, 21 ноября, 2017, 18:10 — ИА Регнум. Комментарии президента Киргизии Алмазбека Атамбаева по поводу делимитации и демаркации государственной границы между Киргизией и Таджикистаном «неуместны», заявил бывший заместитель главы Согдийской области Таджикистана и бывший член межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы республики Джумабой Сангинов, передает 20 ноября «Радио Озоди».

Пограничник в Туркестане

Киргизский лидер 20 ноября на итоговой пресс-конференции сказал, что Бишкек был готов подписать 50% госграницы при условии, что вторая половина границы будет оформлена по тем же условиям.

«И здесь почему-то у уважаемого Эмомали Шариповича Рахмона есть люди, которые очень давно работают, в других временах живут, они его убедили в том, что половину мы подпишем в соответствии с этими законами, а оставшуюся половину по другим», — сказал Атамбаев.

По словам Сангинова, президент Таджикистана Эмомали Рахмон всегда смотрел на вопрос государственной границы с точки зрения национальных интересов и не нуждается в чьих-то советах. Бывший член комиссии по демаркации границы сказал, что Киргизия соглашалась с Таджикистаном решить вопрос в рамках международных договорённостей, но когда необходимо было подписать документ, Бишкек неожиданно предлагал другой вариант, который не соответствовал договоренностям.

Из 971 километра границы между Таджикистаном и Киргизией 471 километр является спорным (48,5%). Государственная граница зачастую проходит вдоль дорог и населенных пунктов. Киргизия настаивает на рассмотрении границ на основе карт 1958—1959 годов, а Таджикистан на основе карт 1924—1939 годов.

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