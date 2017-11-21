Бишкек, 21 ноября, 2017, 18:05 — ИА Регнум. Судебная коллегия верховного суда Киргизии рассмотрел апелляцию лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в канцелярии судебного органа.

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Суд оставил в силе решение двух первых инстанций, приговоривших Текебаева к 8 годам тюрьмы с конфискацией имущества и запретом занимать государственные должности в течение 5 лет, а Чотонова — к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества запретом на занятие госдолжностей в течение 3 лет.

Отметим, что решение верховного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

ИА REGNUM напоминает, что 26 февраля 2017 года киргизстанские спецслужбы арестовали лидера партии «Ата Мекен», депутата парламента Киргизии Омурбека Текебаева по требованию Генеральной прокуратуры, возбудившей против оппозиционного политика уголовное дело по статьям «Коррупция» и «Мошенничество».Также сотрудники госкомитета нацбезопасности задержали бывшего министр чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова, который, по версии следствия, был посредником при передаче Омурбеку Текебаеву взятки в размере $1 млн от российского бизнесмена Леонида Маевского — за махинации с акциями национализированного мобильного оператора «MegaCom».

16 августа 2017 года Первомайский районный суд столицы Киргизии признал их виновными в коррупции и приговорил его к 8 годам тюрьмы и конфискации имущества. 2 октября 2017 года Бишкекский городской суд рассмотрел апелляцию адвокатов Текебаева и Чотонова, и оставил приговор предыдущей инстанции без изменений.