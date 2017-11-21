Владимир, 21 ноября, 2017, 17:56 — ИА Регнум. В проекте бюджета Владимирской области на 2018 год не предусмотрено денег на помощь областному центру с благоустройством общественных мест. На это в ходе публичных слушаний обратил внимание председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Владимирского горсовета Леонид Фоменко. Областные чиновники ответили, что этот факт — расплата Владимира за нерасторопность при строительстве школы в микрорайоне 8-ЮЗ, которая попала в «зеленую папку» президента, сообщает портал «Зебра ТВ».

Екатерина Борисова ИА REGNUM Успенский собор во Владимире

Общественные слушания прошли 21 ноября. Представители городских властей обратили внимание на то, что к городу предъявляются жесткие требования в части благоустройства — здесь же проходят все форумы и выставки. При этом в 2017 году на благоустройство общественных пространств было выделено 55 млн рублей, а в 2018 году — ни копейки.

В ответ на это первый заместитель губернатора и директор департамента финансов, бюджетной и налоговой политики области Вячеслав Кузин заявил, что Владимир и так находится в привилегированном положении — из-за того, что он областной центр. Здесь находятся крупные налогоплательщики.

«Я не буду говорить, но подвели вы здорово и область, и жителей города: школа (в микрорайоне) 8-ЮЗ (не была построена в прошлом году) просто благодаря вашей не совсем эффективной деятельности, я буду очень мягко выражаться, и расходы областного бюджета в областном центре (в текущем году) увеличатся на 100 миллионов абсолютно неоправданно», — сказал Вячеслав Кузин в ответ на вопрос о том, почему же в 2018 году деньги выделены не будут (цитата по «Зебра ТВ»).

При этом Вячеслав Кузин предложил областному центру активнее использовать «народный бюджет», привлекая деньги жителей.

ИА REGNUM напоминает, что строительство школы в микрорайоне 8-ЮЗ Владимира началось в 2015 году. Стоимость оценивалась в 612 млн рублей. Подрядчиком стройки стала компания «Главпромстрой» из Москвы. Однако в 2016 году стало понятно, что сроки явно нарушаются. Так, в декабре 2016 года мэрия говорила о том, что проблема — в задержке федерального финансирования. В августе 2017 года школа лишилась подрядчика.

В сентябре 2017 года президент Владимир Путин попросил главу региона Светлану Орлову взять строительство школы на контроль. Один из вопросов, который поступил во время прямой линии с президентом, касался именно этой школы. Владимир Путин рассказал Светлане Орловой, что, по данным жителей, чиновники отчитались о завершении строительства, но на самом деле у половины школы пока даже нет стен.

Уже через неделю депутаты городского совета Владимира одобрили изменения в адресную инвестиционную программу города на 2017 год, согласно которым будут выделено 431,7 млн рублей на завершение строительства школы. Школа должна быть сдана к концу 2017 года.