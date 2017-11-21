Париж, 21 ноября, 2017, 17:50 — ИА Регнум. 20 ноября в Париже президент Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян принял участие в торжественном мероприятии, организованном по случаю старта Дней Нагорного Карабаха во Франции.

president.nkr.am Открытие Дней Арцаха во Франции

Как сообщает пресс-служба президента НКР, на мероприятии присутствовали посол Армении во Франции, представители местной армянской общины, общественных и политических кругов Франции.

В своем слове президент Саакян отметил, что Дни Арцаха в Европе проводятся впервые и поэтому ответственность и ожидания высоки.

«Мы уверены, что все намеченные в программе мероприятия будут проведены на должном уровне. Уверены, потому что у нас патриотичные соотечественники и преданные друзья, которые своим участием помогут успешно осуществить все инициативы», — подчеркнул в своем слове Бако Саакян.

Он выразил надежду, что организация Дней Арцаха во Франции внесет важную лепту в дело расширения сотрудничества Нагорного Карабаха с Францией, представляя французской и европейской общественности страну, её историю, культуру, экономику и другие сферы. При этом глава государства отметил, что в основе всех достижений карабахцев лежит крепкое триединство Армения-Карабах-Диаспора.

В ходе мероприятия президент Саакян вручил медаль «Благодарность» послу Армении во Франции Вигену Читечяну, высоко оценив его многолетнее постоянное содействие Нагорного Карабаха и участие в деле осуществления разных программ в республике.