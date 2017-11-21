Калуга, 21 ноября, 2017, 18:57 — ИА Регнум. За 10 лет существования федеральной программы, сертификат материнского капитала в Калужской области получили 52 тыс. семей, 4,5 тыс. семей из них получили капитал в 2017 году. Об этом 21 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщила начальник отдела социальных выплат отделения ПФР по Калужской области Светлана Зайцева.

Новорожденный

Она напомнила, что сертификат выдаётся единожды — при рождении второго или последующих детей. Гарантированные сертификатом средства можно использовать на улучшение жилищных условий, на образование детей или положить на накопительный пенсионный счёт получившего сертификат родителя.

За последние 10 лет средствами капитала в Калужской области воспользовались 29 тыс. семей, 26,2 тыс. человек использовали сертификат для улучшения жилищных условий — это самая популярная статья расходов. Материнский капитал часто используют при оформлении ипотеки, таким вариантом воспользовались 13 тыс. калужских семей. В целом по России за время действия программы материнский сертификат получили 8,2 млн семей.

В 2017 году значительно увеличилось количество семей, которые направили средства капитала на образование детей. По данным на 1 ноября 2017 года с подобным заявлением обратились 638 человек. За переводом сертификата на накопительную часть пенсии обратились 7 человек.

«Между тем, с 2016 года появилась возможность направить средства МСК на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Однако, по данному направлению пока не принято ни одного заявления», — заявила Светлана Зайцева.

Напомним, размер материнского семейного капитала в регионе составляет 453 026 рублей.