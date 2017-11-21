Анкара, 21 ноября, 2017, 17:37 — ИА Регнум. Турция не планирует разрывать отношения с блоком НАТО под влиянием инцидента на учениях альянса в Норвегии, заявил 21 ноября официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Турция не планирует разрывать с НАТО после данного инцидента. Мы хотим понять, как такое могло произойти на учениях альянса и может ли это снова повториться», — цитирует слова Ибрагима Калына агентство Anadolu.

Напомним, ранее главный советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ялчын Топчу заявил о необходимости пересмотра в парламенте Турции отношений Анкары с НАТО после использования портрета создателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и имени президента Эрдогана в списке врагов НАТО на учениях в Норвегии.

После этого 40 турецких военных были отозваны с учений в Норвегии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Норвегии извинился перед Турцией и заявил, что сожалеет о произошедшем. При этом на извинения генсека НАТО Йенса Столтенберга президент Турции Эрдоган заявил, что простых извинений недостаточно для закрытия этого вопроса.