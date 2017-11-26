Санкт-Петербург, 26 ноября, 2017, 16:36 — ИА Регнум. 13 ноября испанский посол Гарридо Циснерос сообщил Троцкому о пересылке его ноты от 10 ноября испанскому правительству. Ответ Циснероса, являющийся первым откликом на ноту Троцкого, составлен в дружественных тонах.

Солдат с газетой

В газетах опубликовано письмо Троцкого великобританскому послу по поводу задержания в Англии в числе интернированных иностранцев Чичерина и Петрова. Требуя немедленного их освобождения и разрешения выезда в Россию, Троцкий указывает на открытую контрреволюционную агитацию англичан в России, сообщая при этом, что

«Общественное мнение революционной демократии нашей страны не захочет мириться с тем фактом, что русские заслуженные революционные борцы томятся в концентрационных лагерях Англии, в то время как контрреволюционные великобританские граждане не испытывают никаких стеснений на территории Российской республики».

Наркомфином Менжинским уволено 3 высших чиновника министерства финансов, отказавшихся признать новое правительство; по той же причине НКИД Троцким уволено 32 высших чиновника министерства иностранных дел.

Оболенский (Осинский) назначен СНК комиссаром Госбанка с правами управляющего.

В Двинске в 11 часов утра Крыленко уполномочил поручика 9-го гусарского Киевского полка Владимира Шнеура и членов армейского комитета 5-й армии военного врача Михаила Сагаловича и вольноопределяющегося Георгия Мерена в качество парламентеров обратиться к высшему начальнику германских армий того участка, где будут приняты парламентеры, с просьбой запросить высшее командование германской армии, согласно ли оно прислать своих уполномоченных для установления перемирия на всех фронтах и назначить сроки свидания.

В 12 часов 20 минут парламентеры выехали из Двинска. В 16:10 они вышли на участке Московского пехотного полка, согласно международной конвенции, с белым флагом и с трубачом на открытое поле. В 300 шагах от немецких проволочных заграждений (Ганновер) они были встречены немецкими офицерами и доставлены в батальонный штаб.

В 17:40 предложение парламентеров было передано по проводу главнокомандующему Восточным фронтом принцу Рупрехту и немецкому главковерху. В 19:50 был получен первый ответ от верховного немецкого командования о согласии его на переговоры на принципах, изложенных в полномочиях Крыленко.

Парламентерам был передан официальный письменный ответ о согласии на переговоры и установлено место встречи уполномоченных: на линии Двинск — Поневеж, западнее деревни Кукалешки, откуда поезд их доставит в Брест-Литовск в штаб немецкого Восточного фронта. Немецкое командование согласилось также на установление провода с Петроградом. Время встречи назначено на 19 ноября в 12 часов дня. Парламентерам было заявлено, что немецким командованием отдан приказ прекратить стрельбу и братанье впредь до окончания переговоров. В 01:13 ночи это соглашение было подписано обеими сторонами.

Немцы

В приказе по армии и флоту № 2 Крыленко, сообщая о посылке им парламентеров к немецкому командованию, призывает солдат не поддаваться на провокационные действия и заявления Духонина и его Ставки. Одновременно Крыленко сообщает, что комиссар Временного правительства по Северному фронту Шубин за отказ сдать дела арестован Псковским ВРК; отстраняется от должности и подлежит аресту и суду командующий 5-й армией генерал Болдырев, вместо него назначается генерал Антипов; генерал Духонин за упорное противодействие исполнению приказа о смещении и за ряд преступных действий объявляется врагом народа. Все лица, поддерживающие Духонина, независимо от их общественного и партийного положения и прошлого, подлежат аресту.

Духонин в разговоре по проводу с командующим Румынским фронтом генералом Щербачевым выражает надежду, что

«Немцы не станут вступать в серьезные переговоры с прапорщиком Крыленко и не признают его главковерхом… Буду бороться против насильников до образования правительственной власти, признанной всей страной… Мы выполним долг до конца, и история воздаст каждому по делам его».

«Дело Народа» вышло с большим аншлагом по поводу обращения союзных военных миссий к Духонину:

«Тт. рабочие, солдаты и крестьяне! России угрожает новая война — со всеми союзниками. Этого добились большевики. Требуйте прекращения самовластия большевиков, которые ведут страну к гибели. Не подавайте за них голоса на выборах в Учредительное собрание».

Крыленко отправил из Двинска в Могилев всем организациям извещение о посылке им парламентеров к немцам. Крыленко просит все организации принять меры к фактическому отстранению Духонина от должности — без насилия — и не исполнять его приказов; дела поручается принять генералу Дитерихсу. Общеармейский комитет при Ставке впредь до новых выборов распускается.

В ответ на это Общеармейский комитет при Ставке, Могилевский совет р., с. и кр. депутатов и комиссар при Ставке Станкевич послали Крыленко телеграмму о том, что, не признавая СНК, они, естественно, не могут признать и назначения Крыленко главковерхом, не признают его приказов и предлагают ему не приезжать в Ставку. Попытка Крыленко прибыть в Ставку в сопровождении войск «грозит вызвать в районе Ставки гражданскую войну». Гарантируя ему неприкосновенность, Общеармейский комитет приглашает Крыленко «в крайнем случае приехать как частное лицо, пользующееся правом свободного передвижения». Постановлено также не исполнять приказов Крыленко о роспуске Общеармейского комитета.

Собрание выборных представителей и комсостава 1-го ударного полка (на фронте), заслушав доклад Гоца (члена ЦК ПСР), предоставило полк в распоряжение Общеармейского комитета и заявило о своей готовности «силой оружия поддержать порядок и спокойствие в районе Ставки».

Дважды состоялись заседания Петроградского ВРК. Петерсу и Гусеву поручено организовать охрану и обслуживание крестьянского съезда. Комиссарам Временного правительства по Петроградскому уезду предложено сложить свои полномочия, в противном случае постановлено арестовать их. Вместо Евдокимова, отказавшегося ехать с отрядом матросов в Архангельск и в Сибирь, послан Залуцкий.

Матросы

Следственная комиссия военного отдела исполнительного комитета Петроградского совета обратилась в Военно-революционный комитет с просьбой выдать ордер на арест Милюкова. Военно-революционный комитет разрешил перевод брата бывшего царя Михаила Александровича Романова в Гатчину с содержанием под домашним арестом.

ВРК разослал инструкцию местным военно-революционным комитетам с перечислением вопросов, входящих в круг их ведения: активная борьба с контрреволюцией, наблюдение за газетами, арест явных контрреволюционеров, помощь городским управам в деле продовольствия, а в случае саботажа городских управ взятие продовольственного дела в свои руки и конфискация продзапасов у торговцев и помещиков, реквизиция теплых вещей для армии, предупреждение погромов и т. д. Военно-революционные комитеты действуют самостоятельно, но в своих действиях отчитываются перед советами или войсковыми частями.

Военно-морской революционный комитет предложил наркому продовольствия взять управление делами в свои руки, а в случае саботажа служащих заявить им, что «всероссийский военный флот имеет достаточную физическую и техническую силу для замены саботажников».

Большинство левоэсеровской фракции крестьянского съезда продолжает колебаться между политикой большевиков и представителей армии и флота, с одной стороны, и правоэсеровской фракцией во главе со старым исполнительным комитетом — с другой. Лишение членов исполнительного комитета права решающего голоса значительно обострило положение па съезде. Вследствие этого фракция левых с.-р. внесла следующее предложение: «Предложить исполнительному комитету сложить свои полномочия и слиться с Чрезвычайным съездом; членам исполнительного комитета предоставляется право решающего голоса». Против этого предложения голосовали большевики и представители флота.

Затем объявляется перерыв для обсуждения кандидатов в новый состав временного исполнительного комитета. После перерыва, Мартюшин (правый с.-р.), от имени группы членов исполнительного комитета и делегатов в количестве 155 человек, заявляет, что принятое съездом предложение левых с.-р. неприемлемо для Исполкома. Последний считает себя ответственным только перед правомочным съездом, который соберется 30 ноября. Высказывая пожелание о необходимости все же совместной работы с настоящим съездом, исполнительный комитет считает, что основой этой работы должен быть пересмотр принятой съездом резолюции о власти.

Съезд отказался обсудить заявление Мартюшина, вследствие чего члены Исполкома снова покинули съезд. Далее съезд принимает решение о выборе нового исполнительного комитета по фракциям и поручает ему войти в переговоры с СНК и социалистическими партиями о формировании власти. Партийный состав крестьянского съезда вместе с исполнительным комитетом Совета кр. депутатов следующий: левых с.-р.— 169, правых с.-р.— 100, большевиков — 43, беспартийных — 9, с.-р.-максималистов —15.

Исполнительный комитет Совета кр. депутатов устроил совместное заседание с делегатами, ушедшими с Всероссийского крестьянского съезда, для обсуждения положения, создавшегося в связи с фактическим упразднением Исполкома в «результате выбора на съезде нового исполнительного комитета». Было принято решение не подчиняться решениям съезда, а Исполкому продолжать работу. Заседание объявило себя «Всероссийским совещанием представителей советов крестьянских депутатов губерний, армий, некоторых уездов и дивизий и членов исполнительного комитета Всероссийского совета крестьянских депутатов» и постановило продолжать работу самостоятельно, вне зависимости от крестьянского съезда.

Депутация солдат приветствует Всероссийский съезд крестьянских депутатов

Под председательством Каменского состоялось заседание ЦИК 1-го созыва. За разрешением печатания газеты в ВРК постановлено не обращаться, а убедить рабочих печатать газету без разрешения, несмотря ни на какие угрозы. Постановлено, далее, продолжать денежные ассигновки Комитету спасения.

Временное правительство отклонило просьбу Комитета спасения об отпуске ему 3 миллионов рублей. Особому совещанию по топливу отпущено 10 миллионов рублей на заготовку дров. Заслушан доклад Орлова о положении в Донбассе. Решено отпустить министерству путей сообщения 431 850 рублей на реорганизацию технических училищ министерства.

На заседании Исполкома Московского совета рабочих депутатов, состоявшемся под председательством Ногина, обсуждался вопрос о слиянии Советов рабочих и солдатских депутатов в единый Совет с подразделением на солдатскую и рабочую секции.

Гальперин (от с.-д.-объединенцев) и Исув (от меньшевиков) возражали против этого, мотивируя невозможностью объединить различные классовые интересы рабочих и разнородной по своему классовому составу солдатской массы; солдаты в дальнейшем ходе развития революции и разрешении социально-экономических вопросов вряд ли пойдут с пролетариатом; «шинель не освобождает солдата от тяготения к своему классу»; «интересы рабочего класса, растворенного в солдатской массе, могут пострадать.

Большинством 22 (большевиков и левых с.-р.) против 16 (меньшевиков и с.-д.-объединенцев) принята резолюция о слиянии советов с подразделением на 2 секции со своими президиумами; исполнительный комитет и общий президиум избираются на пленарном заседании Совета р. и с. депутатов.

Дважды состоялись заседания Московского ВРК. Постановлено предписать предпринимателям уплатить рабочим за дни забастовки во время Октябрьских дней; комиссаром правительства по Москве вместо Кишкина назначить Рогова; назначить комиссара для охраны ценностей Кремля; утвердить постановление собрания районных ВРК о передаче им функций районных советов рабочих депутатов; организовать комиссию из представителей служащих в общественных и государственных учреждениях Москвы и ВРК для урегулирования вопроса о внутреннем распорядке в учреждениях.

На втором заседании принято решение увольнять саботирующих сотрудников комиссариатов, запретить им вход в помещения учреждений и в 3-дневный срок выселить из казенных квартир.

Калужский «Орган губернской власти», узнав о выезде из Москвы комиссии МВРК (штаб, ВРК, Викжель) для расследования дел в Калуге, освободил часть арестованных большевиков.

В тюрьме

Исполнительный комитет совета в Тамбове отклонил предложение большевиков о роспуске Комитета спасения и о передаче его функций Совету депутатов; 14 ноября такую же резолюцию принял и пленум Совета р., с. и кр. депутатов.

Городская дума Казани выразила протест против роспуска Московской городской думы и послала ей приветствие.

Киевский областной комитет партии народной свободы принял резолюцию, в которой провозглашение Радой Украинской республики объявляется «узурпацией прав Учредительного собрания».

На заседании исполнительного комитета краевого совета солдатских депутатов Кавказской армии в Тифлисе обсуждался вопрос о созыве краевого съезда армии. Ранее, под давление воинских частей, его было решено назначить на 10 ноября. Часть членов совета требует созвать съезд 1 декабря. Большинством подтверждено старое решение, мотивированное, помимо прочего, тем, что «к тому времени удастся излечить армию от большевизма».

Военная секция Бакинского Совета большинством 93 против 6 приняла резолюцию большевиков о том, чтобы оружия на руки демобилизованным не выдавать. Однако им предложено создать на местах крестьянскую и рабочую гвардию.

Общефронтовой казачий съезд в Новочеркасске совместно с Советом союза казачьих войск и донсковым войсковым правительством высказался за новое правительство из коалиции юго-восточного союза, Центральной украинской рады, фронта, Крестьянского союза, ЦИК 1-го созыва, кооперативов, земств и городских самоуправлений. Правительство составит Совет Российской республики, работающий до Учредительного собрания.

Решено протестовать против сепаратного мира, игнорировать Крыленко, обратиться к казакам оставаться в рядах армии.

В ночь на 13 ноября в Ростове-на-Дону войска генерала Потоцкого (представитель Каледина) напали на ревком и штаб Красной гвардии.