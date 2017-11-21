Рязань, 21 ноября, 2017, 17:40 — ИА Регнум. В результате снегопада произошел сбой в электроснабжении 70 населенных пунктов в Клепиковском районе Рязанской области, сообщает 21 ноября региональное издательство «Пресса».

Николай Сверчков. В метель. 1857

В Единую диспетчерскую службу звонки от абонентов стали поступать около часа ночи 21 ноября. В настоящее время электроснабжение восстановлено частично.

К устранению последствий неблагоприятных погодных условий подключились работники МРСК «Центра и Приволжья» и РОЭК «Клепиковских электрических сетей».

Директор «Клепиковских электрических сетей» Сергей Доронкин сказал, что два участка линий были повреждены из-за падений на провода деревьев, которые не выдержали массы снега.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября часть города Юрьевца Ивановской области осталась без света и воды по причине сильного ветра и снегопада.

Отмечается, что обрыв проводов произошел по причине налипания мокрого снега на ветки деревьев.

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Отметим, согласно п. 2.5.106 Правил устройств электроустановок (ПУЭ) для воздушной линии (ВЛ), проходящей в лесных массивах, должна вырубаться просека, ширина которой зависит от напряжения в линии, но не менее 3 метров. Отключение линии по причине падения деревьев на провода возможен в результате нарушения охранной зоны ВЛ и несоблюдения требований ПУЭ.