Ярославль, 21 ноября, 2017, 17:30 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля отклонила три места для проведения митинга обманутых дольщиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили координаторы митингов.

Страница Facebook Елены Кузнецовой Митинговать предлагают на окраинах

25 ноября 200 ярославцев собирались принять участие во Всероссийской акции обманутых дольщиков. К ним хотят присоединится еще столько же коммунистов. Организаторы подали заявку для проведения митинга на площади Волкова, однако им было отказано. То же самое решение ждало обманутых дольщиков в отношении просьбы разрешить митинг у фонтанов на площади Юности и у часовни Александра Невского. Администрация Кировского и Ленинского районов во всех трех случаях говорила, что в это день на этих площадях будут проходить другие мероприятия.

«Ярославль стал каким-то необычайно активным городом. Прямо несколько мероприятий в этот день проходят в центре города. Нам же предлагают выступать на площади Мира, но обманутые дольщики и коммунисты не хотят митинговать на окраинах, где их никто не увидит. Мы подали еще одну заявку на проведение митинга на площади Труда», — сказала корреспонденту ИА REGNUM организатор митинга, депутат областной думы от КПРФ Елена Кузнецова.

Если митингующим не разрешат проводить мероприятие и на площади Труда, то они собираются проинспектировать все четыре площади и проверить — пройдут ли там какие-то мероприятия. Если их не будет — напишут заявление в прокуратуру.