В центре Ярославля не нашлось места для обманутых дольщиков
Ярославль, 21 ноября, 2017, 17:30 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля отклонила три места для проведения митинга обманутых дольщиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили координаторы митингов.
25 ноября 200 ярославцев собирались принять участие во Всероссийской акции обманутых дольщиков. К ним хотят присоединится еще столько же коммунистов. Организаторы подали заявку для проведения митинга на площади Волкова, однако им было отказано. То же самое решение ждало обманутых дольщиков в отношении просьбы разрешить митинг у фонтанов на площади Юности и у часовни Александра Невского. Администрация Кировского и Ленинского районов во всех трех случаях говорила, что в это день на этих площадях будут проходить другие мероприятия.
«Ярославль стал каким-то необычайно активным городом. Прямо несколько мероприятий в этот день проходят в центре города. Нам же предлагают выступать на площади Мира, но обманутые дольщики и коммунисты не хотят митинговать на окраинах, где их никто не увидит. Мы подали еще одну заявку на проведение митинга на площади Труда», — сказала корреспонденту ИА REGNUM организатор митинга, депутат областной думы от КПРФ Елена Кузнецова.
Если митингующим не разрешат проводить мероприятие и на площади Труда, то они собираются проинспектировать все четыре площади и проверить — пройдут ли там какие-то мероприятия. Если их не будет — напишут заявление в прокуратуру.